Kairo Herrera, tras ser telonero de Guns N’ Roses en el Estadio: «Pude cumplir un sueño»

El comunicador y cantante Kairo Herrera junto a su banda, 4 cuervos , cumplió un sueño al ser telonero de Guns N’ Roses , en el recital que la banda estadounidense dio este domingo en el Estadio Centenario .

«Estoy cansado, pero por la parte que excede al romanticismo del rock que es descargar y cargar los insumos», contó este lunes Herrera a TV Show. «Teníamos los instrumentos y equipos en uno de los palcos que fue el camarín que nos dieron, y vi que el resto de la muchachada estaba muy emocionada. Entonces le dije a nuestro stage manager, Hugo: ‘vamos mano a mano porque no nos va a ayudar nadie’. Hicimos dos viajes que nos mataron, terminamos tardísimo, pero pasamos divino», dijo.

Sobre lo que significó tocar en el Estadio antes de un ícono del rock como Guns N’ Roses, Herrera aseguró que fue una experiencia «increíble».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de cuatro cuervos (@4cuervos)

«Lo que más me sorprendió, cuando salimos al escenario, fue la cantidad de gente que había, porque era cerca de la hora del show. También sorprendió la respuesta del público desde el primer segundo. En un principio me descolocó, porque cuando vas a este tipo de conciertos llegás mentalizado para tener un resultado determinado, pero con la respuesta del público y la bienvenida que nos dieron, como que me cambiaron el libreto en el camino. Lo cambiaron para bien, y fue como tocar en el living de casa», declaró. 4 Cuervos salió a escena a las 20.00 y brindó un set breve.

Los músicos locales llegaron al escenario sin mucha expectativa. «Los había mentalizado a los gurises y les dije: ‘vamos a tener que remar en dulce de membrillo’, pero no fue así, fue en aguita nomás que remamos», comentó.

«Yo arranqué con esto (de la música) cuando tenía 17 años, hoy tengo 52, y cuando sos un gurí y armás una banda, el sueño es tocar en el estadio. Hoy puedo decir que 35 años después pude cumplir un sueño, así que imaginate cómo estaba el domingo de noche», declaró.

MIRA TAMBIÉN Kairo Herrera regresa a la música: «Me volví a encontrar como cantante» Eso sí, los 4 Cuervos no lograron conocer a los Guns N’ Roses, pero eso no importó. «Tuvimos cero contacto con la banda. Igual no íbamos a eso, ni en plan cholulo o como fanáticos; fuimos para tomar esa oportunidad que no es poco, y como experiencia fue alucinante», dijo Kairo.

«Más allá de que cualquiera de nosotros reconoce el valor que tuvo esa banda cuando apareció a fines de los ochenta para cambiar la escena del hard rock de aquel momento, no íbamos con expectativa de conocerlos. Fuimos más mentalizados con la idea de estar arriba del escenario y hacernos conocer más», declaró. Y fue misión cumplida.

Además de ser una figura de la televisión uruguaya, hoy hombre de Canal 10, Kairo Herrera tiene un largo historial como músico. Fue uno de los principales promotores del festival Pilsen Rock , que además lo tuvo como presentador, y antes de 4 Cuervos, su última banda había sido Caballo Loco.

