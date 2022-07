Kahn confirmó el acuerdo con el Barça por Lewandowski

Entornointeligente.com /

Berlín.- El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Oliver Kahn, confirmó hoy que el club de la Bundesliga ha «llegado a un acuerdo con el Barcelona, aunque de momento sólo verbalmente», por lo que el contrato «está pendiente».

El presidente del #FCBayern Herbert #Hainer en #BR sobre Robert #Lewandowski : «Tenemos un compromiso verbal del Barcelona. Es bueno para ambas partes que tengamos claridad. Robert es un jugador muy meritorio, lo ha ganado todo con nosotros. Le estamos increíblemente agradecidos». pic.twitter.com/5EjmYpRRoH

— FC Bayern München Español (@FCBayernES) July 16, 2022 Previamente, Kahn había descartado la salida de Lewandovwki del Bayern con un «basta», un golpe sobre la mesa que ahora matizó en declaraciones que publica hoy el «Bild».

«Con ‘Basta’ se termina una discusión. Y eso es exactamente lo que quería en ese momento, porque hace dos meses no teníamos ni una oferta por Robert ni alternativas a la vista. Desde entonces, la situación ha cambiado fundamentalmente», precisó.

Finalmente el Barcelona «ofreció una cantidad en la que una venta tiene todo el sentido para nosotros», señaló Kahn.

«Además, recientemente nos hemos movido con mucho éxito en el mercado de fichajes y hemos fichado con Sadio Mané a un jugador de categoría mundial para la ofensiva», destacó.

Aún así, agregó que en el club muniqués están «permanentemente atentos al mercado » por si «surge una oportunidad».

«Como demuestra el actual periodo de fichajes, el Bayern es un club muy atractivo para los mejores jugadores de Europa», afirmó.

Lewandowski se despide del Bayern

Por otra parte, Robert Lewandowski se despidió este sábado del club y de sus compañeros en lo que fue su último entrenamiento como jugador del conjunto alemán, pues en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador del Barcelona por las tres próximas temporadas .

«Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos», explicó en declaraciones a Sky Sports.

«Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuve tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.», añadió.

La idea del internacional polaco, por el que el Barça pagará 45 millones más otros 5 millones en variables al Bayern, es incorporarse lo antes posible a la gira que su nuevo equipo empieza hoy por Estados Unidos.

Lewandowski, de 34 años, y el Barça tienen un acuerdo cerrado desde hace semanas, pero la entidad azulgrana y el Bayern, que dio este viernes el OK definitivo al traspaso, aún deben cerrar todos los detalles de la operación para que el fichaje sea oficial.

EFE

