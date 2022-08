Jóvenes venezolanos se convirtieron en jefes de hogar ante la situación económica

Entornointeligente.com /

CARACAS.- La situación económica en Venezuela ha llevado a los padres o adultos mayores a depender de sus hijos para poder sobrevivir en una economía dolarizada .

Hoy vemos cómo los jóvenes, dentro y fuera del país, se han convertido en jefes de hogares mucho antes de tener el suyo propio, una realidad que puede ocurrir en cualquier familia venezolana.

Esta situación se debe principalmente «a la pulverización» del salario mínimo en el país causado por la alta inflación. Así lo aseguró el economista Óscar Torrealba , miembro del Observatorio de Gasto Público.

Sin embargo, los padres no solo se ven afectados frente a la crisis económica, sus hijos al responsabilizarse de ellos asumen gastos que no deberían porque las pensiones y jubilaciones no le alcanzan a los adultos mayores para poder vivir, debido a que cobran 21 dólares o el equivalente a 130 bolívares al mes.

A los venezolanos entre veinte y treinta años, no solo les corresponde trabajar para mantenerse económicamente y formar su propio futuro, también les toca estirar el sueldo para ayudar a sus padres con las necesidades básicas.

«Ellos se enfrentan a otro problema, conseguir empleo. 52% de los jóvenes están desempleados en Venezuela», aseguró Carlos Guerrero, sociólogo e investigador de Equilibrium Cende.

Lo cierto es que el dilema entre lo que no pueden alcanzar ahora y lo que no van a poder lograr en un futuro sigue vigente entre los jóvenes venezolanos. Aunque, algunos consideran que su situación económica es mejor que hace años y están dispuestos a buscar mejores ingresos en su país para ellos y también para el bienestar de sus seres queridos.

