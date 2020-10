Jóvenes buscan emigrar: crece interés en carreras con título válido en exterior

Entornointeligente.com /

” En nuestro caso evidenciamos un leve incremento en la cantidad de vacantes de este año en comparación al año pasado y el factor al que lo atribuimos es justamente nuestro posicionamiento en cuanto a convenios en el exterior” , agregó la especialista. “Si bien hay incertidumbre sobre cómo vamos a enfrentar el próximo año, son muchos los que nos eligen pensando en contar con una herramienta para viajar y radicarse en Europa o Estados Unidos”, concluyó Altieri.

En ese sentido, según datos del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, el 82% de los encuestados por aceptaría una oferta de trabajo para radicarse fuera del país, mientras que sólo el 16% descartaría la posibilidad, de acuerdo con el último sondeo realizado entre el 21 y el 23 de octubre. Pero ¿cuál es el factor que más les preocupa a los jóvenes? La respuesta es casi obvia, los vaivenes de la economía argentina.

Los datos del COPUB muestran que el 56% de los participantes del sondeo se manifiesta pesimista acerca de las chances de recuperación económica para el 2021 . Por el contrario, el 34% considera que puede recuperarse, y el 10% no ofrece certezas sobre el particular. Además, el 65% entiende que el Gobierno no podrá controlar el valor del dólar, mientras que sólo el 22% cree que finalmente logrará mantenerlo en caja y el 13% duda sobre una u otra opción a la hora de ser consultado.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com