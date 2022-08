Juzgado rechaza recurso de Arnaldo Giuzzio contra resolución que admitió su imputación

Entornointeligente.com /

José Agustín Delmás, juez de Delitos Económicos, rechazó este lunes la reposición que planteó el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de Arnaldo Giuzzio , contra la resolución que admitió su imputación por cohecho pasivo agravado o coima. Dicha resolución ahora estará en estudio en la Cámara la Apelación.

La defensa del ex secretario de Estado argumentó que no se cumplía con los presupuestos que exige la ley y no se adecua a lo dispuesto en la acordada 1631 de la Corte Suprema de Justicia, y alegó además que los fiscales de la causa, Osmar Legal y Alicia Sapriza, no explicaron cómo ocurrió la supuesta coima.

Este lunes también se dio a conocer que el fiscal adjunto Federico Espinoza rechazó «por improcedente» la impugnación planteada por Arnaldo Giuzzio contra la resolución que confirmó a Legal y Sapriza, con lo que los fiscales quedaron confirmados, según manifestó Duarte Cacavelos a Última Hora.

Arnaldo Giuzzio está procesado por sus vínculos con el presunto narcotraficante Marcus Vinícius Espindola Marques y su causa se inició tras el alquiler que realizó de una camioneta de Ombu SA, la empresa propiedad de Espindola Marques.

El Ministerio Público argumentó en su imputación que Giuzzio sabía de las intenciones del presunto narco, de ser proveedor del Estado, y que además estaba recibiendo favores de manera gratuita.

Los agentes fiscales construyeron su hipótesis con base en supuestas conversaciones de WhatsApp, concluyendo que dichas evidencias demuestran que hubo más de un encuentro entre los dos sindicados. Tras saltar a la luz el caso, el ex ministro del Interior fue destituido de su cargo.

No obstante, Giuzzio alega que la investigación en su contra es parte de una persecución por parte de la Fiscalía , debido a que había denunciado al ex presidente de la República Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero y otros.

