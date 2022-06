Juíza dos EUA rejeita denúncia de violação contra Cristiano Ronaldo

Entornointeligente.com /

Uma juíza do distrito de Las Vegas, no estado norte-americano de Nevada, rejeitou um processo por violação movido contra Cristiano Ronaldo, punindo a equipe jurídica por trás da denúncia, segundo uma sentença judicial à qual a AFP teve acesso este sábado.

A magistrada Jennifer Dorsey não acolheu a ação apresentada por Kathryn Mayorga, que alega ter sido abusada pelo jogador num quarto de um hotel em Las Vegas em 2009.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, sempre negou as acusações tendo alegado que a relação com a mulher foi consensual.

Subscrever A justiça dos Estados Unidos já tinha decidido, em 2019, não processar o português por falta de provas.

No caso civil, um juiz tinha recomendado em outubro do ano passado arquivar a denúncia de Mayorga, ao considerar que esta tinha como base documentos divulgados à imprensa pelo site Football Leaks e que não deveriam ter estado em seu poder. Esses documentos continham comunicações entre o atacante e seus advogados, protegidas por lei nos EUA.

O tribunal federal do Nevada seguiu as recomendações do juiz pelas mesmas razões, embora tenha declarado que reconhecia a «gravidade» de sua decisão para a autora da ação.

