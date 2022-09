Juventus y Di Maria resbalan en la Serie A tras caer ante el Monza

Entornointeligente.com /

Contra el equipo de Silvio Berlusconi, que logra así su primera victoria en la élite del fútbol italiano de su historia, los Bianconeri confirmaron su complicado inicio de temporada, con dos derrotas en Champions contra París SG (1-2) y Benfica (1-2). Con esta derrota, el equipo entrenado por Massimiliano Allegri (en la tribuna debido a una suspensión) encadena dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, y no pasa de la octava posición ne Serie A. A diez tras la expulsión de Di Maria, la Juve encajó el gol tras un enésimo centro del equipo lombardo, rematado por el danés Christian Gytkjaer (74), olvidado por la defensa central. De regreso a la titularidad tras problemas musculares que perturbaron sus primeras semanas turinesas, Di Maria tuvo que abandonar prematuramente a los suyos por haber respondido con un codazo al apretado marcaje del defensa Armando Izzo (40). Massimiliano Allegri, en la tribuna, no pudo evitar un gesto de contrariedad, cuando la Juve había sido ya puesta en peligro por Monza, que era el último clasificado antes de este partido. Los Bianconeri, todavía sin la plantilla al completo por las lesiones (Pogba, Chiesa, Szczesny, Rabiot, Locatelli) y las suspensiones (Cuadrado y Milik este doningo), intentaron después todo para salvar un punto, pero en vano. – «Un momento difícil» – Abatidos, fueron a excusarse ante sus aficionados tras el partido, inmóviles y silenciosos. «Es un momento difícil. Los aficionados no están contentos, pero nosotros tampoco… Pero solo el trabajo puede hacernos salir de esta situación», comentó Marco Landucci, adjunto de Allegri, quien no acudió a la rueda de prensa debido a su suspensión. Este nuevo empate fragiliza todavía más la situación del entrenador. Esta hipótesis era juzgada estos últimos días prematura por la prensa italiana, sobre todo teniendo en cuenta el costo que esta decisión tendría para la Juve, ya que el entrenador tiene contrato hasta 2025. Pero puede ser centro de debate durante las dos semanas de tregua internacional en Turín, aunque el administrador del club, Maurizio Arrivabene, aseguró, antes del inicio, que cambiar de entrenador «sería una locura». El AC Monza consigue una victoria por fin tras sus cinco derrotas iniciales, de la que se acordará Raffaele Palladino, hasta ahora al frente del equipo juvenil, que fue ascendido esta semana al primer equipo tras el cese de Giovanni Stroppa. «Fue una jornada de ensueño. Los jugadores tenían ganas de recuperarse. No hay ningún mérito de mi parte, el mérito es suyo, estuvieron increíbles», señaló el técnico de 38 años. En el resto de partidos del domingo, la Lazio (5º) goleó 4-0 en su visita a la Cremonese (19º) y la Fiorentina (10º) solventó por 2-0 la recepción del Hellas Verona (17º). DURÍSIMA derrota para Juventus, que queda a 6 de la cima en 7 fechas de la #SerieAxESPN . pic.twitter.com/Pj0cH1Bc18

