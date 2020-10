Juventus vs. Napoli EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la Serie A italiana?

Entornointeligente.com /

Juventus vs. Napoli EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 3 de la Serie A italiana 2020-21 este martes 4 de octubre. Podrás seguir la transmisión por internet a través de los canales de TV: ESPN 2 y Rai Italia a partir de las 13.45 horas (horario peruano) en el Juventus Stadium (Turín). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Juventus vs. Napoli EN VIVO GRATIS gracias a las señales de ESPN 2 y Rai Italia . En el minuto a minuto encontrarás la formación confirmada de Juventus y Napoli , goles, incidencias de los futbolistas como Cristiano Ronaldo y más.

PUEDES VER: Lazio vs. Inter de Milán EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Serie A? El choque entre la Juventus de Turín y el Napoli sigue programado para este domingo, como estaba previsto, pese a dos casos de COVID-19 en la plantilla napolitana, anunció este sábado la liga italiana de fútbol.

La disputa del partido estaba en duda este sábado, ya que los napolitanos no habían tomado el avión para Turín, mientras que la Juventus había anunciado que contaba con disputar este partido que cerrará la tercera jornada de Serie A.

PUEDES VER: Genoa golpeado por el coronavirus: 23 casos en la institución ¿Cómo llegan Juventus y Napoli? Juventus 2-2 AS Roma

Napoli 6-0 Genoa

Juventus vs. Napoli EN VIVO: ficha del partido Partido Juventus vs. Napoli Fecha Domingo 4 de octubre Estadio Juventus Stadium (Turín) Horario 13.45 p. m. hora de Perú Canal ESPN 2 y Rai TV Italia ¿A qué hora es el partido Juventus vs. Napoli EN VIVO? Si quieres saber el horario del encuentro entre Juventus vs. Napoli EN VIVO por la jornada 3 de la Serie A de Italia , aquí lo precisamos de acuerdo a tu ubicación:

Uruguay : 3.45 p. m. Perú: 1.45 p. m. Colombia: 1.45 p. m. Ecuador: 1.45 p. m. Estados Unidos: 1.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT) México: 1.45 p. m. Costa Rica: 12.45 p. m. Bolivia: 2.45 p. m. Paraguay: 2.45 p. m. Venezuela: 2.45 p. m. Chile: 3.45 p. m. Brasil: 3.45 p. m. Argentina: 3.45 p. m. España: 8.45 p. m. ¿Dónde ver el partido Juventus vs. Napoli EN VIVO? Para ver el electrizante duelo entre Juventus vs. Napoli EN VIVO por la Serie A italiana , deberás sintonizar los siguientes canales según tu ubicación:

España: #Vamos (8 y 45).

Argentina: Rai Italia y ESPN 2.

Uruguay: Rai Italia y ESPN 2.

Brasil: Rai Italia y Band Sports.

Chile: Rai Italia y ESPN 2.

Venezuela: Rai Italia y ESPN 2.

Paraguay: Rai Italia y ESPN 2.

Colombia: Rai Italia y ESPN 2.

Ecuador: Rai Italia y ESPN 2.

Perú: Rai Italia y ESPN 2.

México: Rai Italia y ESPN 2.

Estados Unidos: ESPN+ y Rai Italia.

Lazio vs. Inter de Milán EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Serie A? Genoa golpeado por el coronavirus: 23 casos en la institución Juventus confirma que se presentará ante Napoli, impedidos de viajar por coronavirus

