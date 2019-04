Juventus vs. Milan EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: hoy EN DIRECTO en Turín por la Serie A

Entornointeligente.com / Juventus vs. Milan EN VIVO ONLINE se miden este sábado (11:00 am. EN DIRECTO vía ESPN 2 ) por la jornada 31° de la Serie A de Italia en el Allianz Stadium de Turín . El gran ausente en el Juventus vs. Milan de hoy será Cristiano Ronaldo . El atacante portugués del equipo de Turín sigue recuperándose de una lesión, con mira puesta en el partidos de cuartos de final de la Champions League frente al Ajax . Juventus vs. Milan EN VIVO EN DIRECTO: alineaciones Juventus vs. Milan EN VIVO EN DIRECTO: minuto a minuto Juventus vs. Milan EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Juventus vs. Milan , este sábado 06 de abril, por la jornada 31 de la Serie A , en el Allianz Stadium de Turín , desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Juventus vs. Milan – horarios en el mundo 10:00 horas en México11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)12:00 horas en Venezuela, Bolivia13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania19:00 horas en Catar y Arabia Saudita00:00 horas del domingo en China01:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur ► Bota de Oro 2018-2019: Messi, Mbappé, Cristiano y la reñida disputa por el galardón al máximo goleador ESPN 2 transmite este duelo en Sudamérica (Brasil por Serie A Pass). En México y Centroamérica por ESPN Play. Canadá, Alemania y Japón vía DAZN. En Italia por Sky HD. En Francia por beIN Sports. En España por Movistar+. En Estados Unidos por ESPN+. EN Reino Unido vía Premier Sports 1. Streaming internacional por YouTube, Facebook Live y Bet365. ¿Campeón a principios de abril? Intocable a lo largo de la temporada, la Juventus podría lograr su octavo título consecutivo de la Serie A en la jornada 31, si es capaz de vencer al Milan (4º) el sábado y el Napoli (2º) pierde el domingo en su estadio ante el Génova (12º). Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo. Todavía sin el lesionado Cristiano Ronaldo , los Bianconeri están preparados para lograr un nuevo récord. Ningún equipo italiano ha logrado el campeonato tan pronto. La mejor marca la tienen el Torino de 1947-48, la Fiorentina de 1955-56 y el Inter de Milán 2006-07, los tres campeones cuando quedaban cinco partidos por jugar. La posibilidad de un nuevo Scudetto turinés a siete jornadas del final se abrió esta semana, cuando el equipo de Massimiliano Allegri venció al Cagliari y el Napoli cayó ante el Empoli , dejando la diferencia entre ambos equipos en 18 puntos. Si pasa a 21 unidades este fin de semana, la Juventus será campeón. Poco probable, aunque el Napoli fuera capaz de recortar la diferencia con la Juventus e igualar a puntos al final del campeonato, el título iría a Turín ya que el vigente campeón ha ganado las dos confrontaciones directas. Pero las horas previas a su duelo contra el Milan han estado marcadas por los incidentes racistas en Cerdeña el martes, cuando Moise Blaise Matuidi y Alex Sandro fueron insultados con gritos de mono. La intensidad subió tras la celebración de Kean en el gol del 2-0 a favor de su equipo, donde el joven de 19 años, se puso delante de esos aficionados del Cagliari , lo que hizo decir a su compañero Leonardo Bonucci que “la culpa” estaba “compartida al 50%”. Las declaraciones del central desencadenaron una tormenta a nivel mundial ya que muchos consideran que subestimó el problema. A continuación el jugador italiano señaló que condena "toda forma de racismo". En lo deportivo, el Milan, que ocupa la cuarta posición, última que conduce a Champions, no está en buena racha, con solo un punto en las tres últimas jornadas y las lesiones de dos jugadores importantes, el arquero Gianluigi Donnarumma y el centrocampista brasileño Paqueta, importante desde su llegada en el mercado de enero. Juventus vs. Milan – alineaciones probables Juventus : Szczęsny, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Martín Cáceres, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Blaise Matuidi, Pjanić, Emre Can, Filippo Bernardeschi, Moise Kean. Milan : Pepe Reina, Mateo Musacchio, Ignazio Abate, Alessio Romagnoli, Lucas Biglia, Hakan Çalhanoğlu, Bakayoko, Diego Laxalt, Samu Castillejo, Piątek, Patrick Cutrone. Con información de AFP 