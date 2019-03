Juventus. Sem o pé de ouro, pé de Kean

Entornointeligente.com / A Liga italiana, neste tempo, é uma mera formalidade para a Juventus. É campeã em abril ou Maio? Parece que será já no próximo mês, depois de, com um golo do menino-bonito da Itália, Moise Kean, ter batido o Empoli e aumentado para 18 pontos a vantagem sobre o Nápoles (visita a Roma este domingo) a nove jornadas do fim. Em Turim, Kean entrou aos 69′ para o lugar de Matuidi e, três minutos depois, aplicou um golpe letal de pé esquerdo. Foi pouco? Foi o suficiente para solidificar a imagem de que não há rival interno para a Vecchia Signora. O heptacampeonato está aí ao virar da esquina. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever No entanto, a UEFA não é um lugar-comum para a Juventus. E se já tinha o CR7 parado devido à lesão contraída no jogo pela seleção portuguesa com a Croácia, agora ficou sem outra cedeta: Paul Dybala lesionou-se antes do jogo e saltou fora da equipa titular. E já só faltam 11 dias para o Ajax – Juventus, da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.LINK ORIGINAL: Diario Noticias

