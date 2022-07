Juventud, bien-ser y bienestar (Cuaderno de vida)

Entornointeligente.com /

Volvemos al Verano y nos reencontramos, tras la pandemia, en espacios de comunidad y naturaleza en Losara de la Vera y en la sierra de Gata. Esa educación no formal con protagonismo infantil y juvenil, marcados por la pedagogía de la acción, interiorizando el evangelio de la fraternidad y de la alegria profunda del ser en la construcción de un nosotros en comunión con la naturaleza, con los otros y con Dios.

Cuaderno de vida

Juventud, bien-ser y bienestar

Llegaba bastante tarde a casa y en la rotonda que da acceso a mi calle estaban coches de policía nacional con sus luces llamativas y tintineantes. En el acerado un grupo de jóvenes de unos treinta años alineados y separados, con sus autos allí abiertos. Imagino que se trataba de una inspección y redada pues está cerca una barriada en la que es normal el tráfico de drogas. La realidad en la ciudad es grave en este sentido. El hecho de vida quedaba anotado en mi cuaderno, que está conectado con mi corazón. Yo venía de haber estado todo un día en un campamento de chavales de nueve a quince años, hice más de cuatrocientos kilómetros para estar con ellos y caminé más de diecisiete kilómetros por la naturaleza regalada y sagrada que se sitúa en la sierra de Gata, era día de marcha. Este campamento es organizado por un amigo sacerdote de Plasencia, Pepe Hermoso, que lleva más de cuarenta años programándolos desde ámbitos parroquiales, enmarcados en un proceso educativo infantil y comunitario que ahora acaba de ver luz en una edición especial de diez volúmenes en la editorial PPC. Le acompañaban una veintena de monitores de entre veinte y treinta y cinco años, algunos ya profesionales activos, con algún adulto más. Jóvenes que los conocí adolescentes y que son hijos de otros que también participaron en estos caminos educativos marcados por la pedagogía de la acción. Contrastaba la realidad juvenil de esta comunidad y su sentido de la vida y me dolía que aquellos que estaban siendo allí inspeccionados no hayan tenido quizá esta oportunidad de formación y de crecimiento integral para construir sus propias personas con un por qué profundo que les llene de vida y de deseos de lo mejor. Dentro de unos días yo mismo me embarcaré para ir con más de una cincuentena de jóvenes a Losar de la Vera, a la Garganta de Cuartos para vivir otra experiencia de este orden. El tema elegido por estos jóvenes estudiantes extremeños (JEC) para profundizar en una semana de formación y disfrute en medio de la naturaleza me ha parecido genial: «Bien-ser para bienestar».

Quieren profundizar en sus sentimientos profundos, en su pensar, sus emociones y actuar, en aquello que realmente le puede propiciar alegría y verdad en sus vidas, cómo caminar para que el deseo de gozo, placer, comodidad, satisfacción, alegría, fiesta, etc., no esté en contradicción con su deseo de ser realmente en autenticidad y originalidad. Buscan más bien que sea su interior lo que realmente les produzca el gozo, para no estar al arbitrio de elementos externos, ya sean de éxito o de placer por adicción. Esto lo piden porque en su caminar diario sienten mucha debilidad emocional y necesitan fortalecerse. Lo quieren hacer en grupo, comunidad y acompañados por adultos que están dispuestos a entregar su tiempo y priorizar esta dedicación a ellos en esta etapa tan importante de sus vidas.

Serán protagonistas de estas jornadas en todos los sentidos, buscarán respuestas a sus preguntas, escucharán a los que pueden orientarlos y creen ellos, vivirán una experiencia que les transformará y que no olvidarán. Todos los estudios sobre los jóvenes confirman que aquellos que tienen un interior trabajado, que desean hacer cosas por los demás y se comprometen de alguna manera, es muy difícil que caigan en adicciones porque han encontrado un tesoro, una joya, un gozo mucho mayor.

Felicito a todos los que creen en los procesos de jóvenes, no en actividades sueltas, y facilitan un crecimiento personal integral. Yo he recibido mucho y he sido testigo de ello en los movimientos de acción católica, tanto en los de estudiantes, como los rurales o los obreros. Por eso sigo amando y sirviendo estos procesos de vida que llenan mi cuaderno de páginas de eternidad en los veranos.

José Moreno Losada.

