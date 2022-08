Juvenal Ravelo recuerda el legado de Cruz-Diez en su natalicio

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El mundo del arte celebra este miércoles el natalicio número 99 del artista plástico venezolano y uno de los máximos representantes del Op Art, Carlos Cruz- Diez , quien en vida se dedicó a la investigación de los orígenes de la óptica, el color y la luz durante más de 50 años.

El muralista venezolano de la corriente cinética, Juvenal Ravelo , manifestó que la extensa obra del maestro, tanto dentro como fuera del país, lo catalogó como un «visionario del tiempo» , porque sus estudios realizados en la ciudad de París dieron continuidad a la actividad artística que realizó Jesús Soto .

«Todas sus investigaciones dentro del arte cinético arrancó con la primera fisicromía que realizó aquí en Caracas en 1959; luego se fue a París en 1960, y continuó desarrollando esa investigación sobre el color. Produjo su gran obra de la metamorfosis del color físico», expresó.

En entrevista con Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez para Unión Radio , Ravelo consideró que la obra «Cromointereferencia del color aditivo» , ubicada en el piso del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía , tal vez es la que ha cobrado más auge del artista, porque con el fenómeno migratorio se hizo popular en el acervo cultural.

«Esa obra con motivo del fenómeno social de la migración, tomó mucho más interés y se despertó allí una trascendencia prácticamente publicitaria de los viajeros, quienes se tomaban fotografías allí y se despedían con la obra. Por eso es que allí surgen más informaciones de esa obra; por eso hay obras que el público las ve y no cobra», dijo.

Ravelo pone de relieve la importancia de la tecnología para el disfrute y la proyección de estos trabajos artísticos que se niegan a morir en la memoria.

«Carlos me dio clases en la Escuela de Artes Plásticas y después de eso nos encontramos en Francia y nos hicimos grandes amigos. Una gran anécdota es que Carlos visitó tres veces a Caripito, de donde soy oriundo y visitó mi pueblo y mi casa. Luego en 1971 me acompañó hasta allá a un homenaje que me hicieron», relató. ¿Cuáles fueron las líneas de investigación del artista? Entre las líneas de investigación que realizó el caraqueño Cruz-Diez están: la adicción del color, fisicromía, cromática de inducción, cromointerferencia, transcromía, cromosaturación, color en el espacio , entre otras.

El maestro falleció un 27 de julio de 2019 a los 95 años de edad en París, donde residía con su familia y permanecía en su actividad de investigación .

