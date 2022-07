Juve in ansia per Pogba, Allegri deve subito cambiare

Entornointeligente.com /

TORINO. – Paul Pogba si ferma, Ramsey se ne va. Nell’arco di poche ore due novità di segno opposto per la Juventus. Purtroppo a dominare è lo stop del francese, uno dei grandi colpi del mercato estivo, perchè le condizioni del suo ginocchio destro sono molto più gravi del previsto e rispetto alle primissime sensazioni avute dallo staff medico.

</div

Si parla di lesione del menisco laterale, un infortunio che costringerà Pogba ad esami più specifici e al controllo da parte di uno specialista per capire come recuperare nel più breve tempo possibile. Le tempistiche ipotizzate, però, fanno tremare il tecnico Massimiliano Allegri: un mese minimo, forse addirittura due. Questo è quanto trapela in attesa dei responsi medici, ma c’è il rischio che Pogba debba ricorrere a un intervento chirurgico, con il rientro in campo che a quel punto potrebbe addirittura slittare a fine settembre, a campionato e Champions League già iniziati.

</div

Una tegola non da poco per l’allenatore, che puntava molto sulla tournée americana per provare la vera Juve in vista della nuova stagione, quella in cui ricominciare a vincere. E invece, almeno appunto per le prime gare di campionato e di Champions League, non avrà una delle ciliegine sulla torta: iniziando a ipotizzare un percorso di recupero, Pogba salterebbe tutte le giornate di agosto (Sassuolo, Sampdoria, Roma e Spezia), oltre a quelle di settembre con Fiorentina, Salernitana e Monza, senza considerare l’esordio nel girone di Champions di metà mese. Ecco perché già il test contro il Barcellona può cominciare a dare qualche indicazione sul nuovo assetto che Allegri ha studiato per la sua Juve. Sullo sfondo, rimangono le dinamiche di mercato che, considerato lo stop di Pogba, potrebbero anche cambiare, spinte poi dalla risoluzione consensuale del contratto col gallese Ramsey. Ormai fuori dal progetto ma titolare di un contratto da sette milioni l’anno, il centrocampista non peserà più nella rosa e nei conti, facilitando il progetto della dirigenza di arrivare a Paredes del Paris Saint Germain, un altro rinforzo che andrebbe a puntellare il centrocampo bianconero.

L’infortunio a Pogba cambia anche il destino di Rabiot: il francese sembrava tra i sacrificabili durante l’estate, ora invece può tornare a rivestire un ruolo chiave nella mediana che Allegri potrebbe portare in campo. Il centrocampista ha iniziato il ritiro con l’Under 23, poi quando i compagni torneranno a Torino riprenderà a lavorare agli ordini del tecnico toscano.

Tutti gli occhi intanto restano puntati su Vlahovic e il suo sogno di una grande notte contro il Barcellona al Cotton Bowl di Dallas, in Texas.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com