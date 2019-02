Entornointeligente.com /

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Tras la polémica generada por un video que circula en redes sociales, sobre la detención en Cúcuta del activista de derechos humanos y exiliado político, Lorent Saleh, la Policía de Colombia aclaró este miércoles 27 de febrero que se trató de un “procedimiento de rutina”.

La entrada ¡JUSTO Y NECESARIO! Policía de Colombia aclara lo sucedido con Lorent Saleh (+Comunicado) (No intentó violar a una mujer) se publicó primero en Maduradas.com .

Source link

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Aumentan casos “totalmente prevenibles” de sarampión en EEUU Qué métodos utilizan los hackers para entrar en una cuenta bancaria Next → El Tiempo Caracas 22 ° nubes rotas humidity: 73% wind: 1m/s E H 21 • L 20 32 ° Fri 29 ° Sat 30 ° Sun 29 ° Mon Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Rami Malek, muy cerca de ser el villano de la nueva película de James Bond febrero 28, 2019 admin Comentarios desactivados en Rami Malek, muy cerca de ser el villano de la nueva película de James Bond CULTURA Con ‘Adiós muchachos’, despiden a Tristán Solarte febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en Con ‘Adiós muchachos’, despiden a Tristán Solarte CULTURA The Black Eyed Peas anuncian conciertos en España febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en The Black Eyed Peas anuncian conciertos en España CULTURA Temas de Rihanna, Ariana Grande o Camila Cabello, censurados por “pornográficos” en Indonesia febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en Temas de Rihanna, Ariana Grande o Camila Cabello, censurados por “pornográficos” en Indonesia

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com