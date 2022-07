Justin Bieber retomará su gira «Justice World Tour» a finales de julio

Entornointeligente.com /

A través de sus redes sociales, la promotora de conciertos AEG informó que el cantante canadiense, Justin Bieber, retomará su gira «Justice World Tour» el 31 de julio.

Tras una pausa obligada por una prolongada parálisis facial, derivada del Síndrome de Ramsay que padece; el intérprete de «Love me», «Changes», «Intentions», «Purpose», «Sorry» y «Yummy», volverá a los escenarios en 75 fechas que comienzan con una parada en el Festival de Verano de Lucca (Italia).

Posteriormente, se espera que el artista ofrezca otros cinco conciertos en suelo europeo, antes de visitar Sudamérica, Sudáfrica, Oriente Medio, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

La gira musical culminará en Reino Unido, donde Bieber cantará entre febrero y marzo de 2023, ante el público de Birmingham, Glasgow, Londres y Manchester.

