Justin Bieber reanudó su gira mundial luego de sufrir parálisis facial

Justin Bieber volverá a los escenarios el 31 de julio después de que tuviera que posponer su gira por una prolongada parálisis facial, informó este martes la promotora de conciertos AEG en sus redes sociales.

El artista comenzará a finales de este mes un tour de 75 fechas cuya primera parada será el Festival de Verano de Lucca (Italia) y continuará con cinco conciertos en Europa para luego dirigirse a Suramérica.

Sudáfrica, diferentes países de Oriente Medio y Asia, Australia y Nueva Zelanda también forman parte de una extensa serie de conciertos que llevará la música de Bieber por el mundo.

La gira concluirá en Reino Unidos para el deleite de los fans de Bieber en ciudades como Glasgow, Londres, Birmingham o Manchester en febrero y marzo.

Este tour había sido cancelado después de que el cantante fuera diagnosticado con el Síndrome de Ramsay , una afección del nervio facial cercana al oído que mantuvo parte de su rostro paralizada durante semanas.

De hecho, fue el 10 de junio cuando Bieber compartió con sus seguidores los problemas de salud que padecía y especificaba que los conciertos de Washington, Toronto y Nueva York quedaban pospuestos.

«Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara», dijo entonces la estrella pop.

Más tarde volvería a prodigarse en redes para anunciar que necesitaba descansar porque su enfermedad estaba empeorando a la vez que mandaba un mensaje de esperanza: «La normalidad volverá (…) tengo esperanza y confío en Dios».

Aunque parece que ese momento ya ha llegado, resta por conocer cómo se reprograman las fechas que tenía cerradas en Estados Unidos y Canadá para este verano.

