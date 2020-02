Justin Bieber : Empecé a fumar marihuana a los 13 años

Entornointeligente.com /

Para alegría de todos sus fanáticos, Justin Bieber regresó a la escena musical y lo hizo por todo lo alto con el lanzamiento de su tema “Yummy”. A la par, el cantante canadiense dedicó su tiempo a la producción de su serie documental, “Justin Bieber: Seasons”, que se puede ver por su canal de YouTube, y en la que habla sobre aspectos duros y privados de su vida.

En los capítulos 5 y 6, el intérprete de “Baby” confesó el que era un secreto a voces: su adicción a las drogas las que empezó a consumir a los 13 años. “La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué, tendría doce o trece años. Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné”, dijo.

El artista reveló que la marihuana solo fue su inicio en el consumo de drogas, pues poco después probó todo tipo de sustancias como: las setas alucinógenas y pastillas MDMA.

“Hubo un tiempo en el que bebía, tomaba pastillas, consumía MDMA, setas… todo. Al igual que otras personas del mundo que experimentan cuando crecen, yo lo hice. Pero mi experiencia fue delante de las cámaras y teniendo una gran exposición ante los medios. Tenía mucho dinero y muchas cosas”, señaló.

Justin contó que llegó un momento en el que sentía que moría, y su equipo de seguridad comprobaba durante la noche que seguía teniendo pulso. Afortunadamente, él mismo se dio cuenta que su hábito estaba siendo nocivo para su salud.

“Decidí parar porque sentía que me estaba muriendo. Mi seguridad entraba por las noches para ver que seguía teniendo pulso. (…) Me despertaba por la mañana y lo primero que hacía era tomar pastillas y fumarme un porro para comenzar el día. Era aterrador”, contó.

El esposo de Hailey Baldwinhora dijo que actualmente su vida ha cambiado en muchos sentidos y se encuentra preparado para sacar nueva música. “He abusado de mi cuerpo en el pasado y ahora estoy en el proceso de recuperación, tratando de asegurarme de que estoy cuidando mi salud y cuidando la oportunidad que Dios me ha dado”, finaliza.

