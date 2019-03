Justin Bieber confesó seguir amando a Selena Gomez y ella respondió

Entornointeligente.com / IG @justinbieber A pesar de que Justin Bieber contrajo matrimonio hace algunos meses con Haile Baldwin, siguen surgiendo noticias en referencia a su exrelación amorosa con Selena Gomez. Hace algunos días, Bieber dio de qué hablar tras revelar que amó y sigue amando a Gomez. Sin embargo, también salió a la luz pública lo que la actriz y cantante piensa al respecto. Una fuente cercana a Selena se comunicó con Radar Online. “Ya cerró esa puerta, se encuentra en un buen lugar porque él ya no es parte de su vida”,comentó. La informante también explicó ” ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos. No entiende por qué él la volvió a mencionar. Ha evadido a la pareja a toda costa su familia y amigos se han asegurado de que así sea”. Como era de esperarse, muchas personas saltaron a criticar, sobre todo a Baldwin, por lo que el canadiense salió en defensa de su mujer. “Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo MEJOR que me ha pasado en mi vida, punto”. Junto a una imagen en la que se muestra la respuesta a un comentario negativo, Bieber escribió: “Dejen de enviarnos estos mensajes a Hailey y a mí. Si me quieren, hagan una captura de pantlla a esto y compártanlo por todas partes”. Captura de pantalla IG Storie @justinbieber + Información LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

