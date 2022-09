Justin Bieber cancela gira

Entornointeligente.com /

N ueva York. (AFP)- Justin Bieber dijo que hará una nueva pausa en las giras, meses después de anunciar que sufre del síndrome de Ramsay Hunt, una complicación de la culebrilla que ocurre cuando un brote afecta el nervio facial.

En junio, la estrella de 28 años había retrasado la etapa norteamericana de su Justice World Tour debido a un brote de su enfermedad, que le causó una parálisis facial parcial.

Sin embargo, recientemente Bieber había vuelto al ruedo con seis shows en vivo en Europa y un concierto en el festival Rock in Rio en Brasil el fin de semana.

Ahora dijo que su regreso al escenario fue apresurado.

«El fin de semana pasado me presenté en Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento», dijo.

«Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento», continuó el cantante de «Peaches».

Bieber tenía programadas decenas de actuaciones en todo el mundo hasta marzo de 2023.

Miércoles 07 Septiembre, 2022

