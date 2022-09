Justin Bieber cancela gira mundial por su salud

Entornointeligente.com /

Justin Bieber ha dejado a sus fans desolados esta mañana después de que publicara un desgarrador anuncio para decir que cancelaría el resto de su gira mundial Justice.

Con la intención de actuar en el 3Arena de Dublín el 28 de febrero y el 2 de marzo del próximo año, Justin ha decidido dar un paso atrás y centrarse en su salud.

Hace solo unos meses se vio obligado a cancelar algunas fechas en EE.UU. y Canadá debido a su diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt, y esto sigue teniendo impacto. Justin también pospuso las fechas de su gira a principios de año después de contraer Covid-19.

«A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar el tramo norteamericano de la gira Justice Tour», escribió Justin en un comunicado.

«Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Actué en seis shows en vivo, pero me pasó factura».

«Este pasado fin de semana, actué en Rock in Rio y di todo lo que tengo a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento.»

Continuó: «He estado muy orgullosa de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo».

«¡Gracias por vuestras oraciones y apoyo durante todo esto! Os quiero a todos apasionadamente».

No es la primera vez que cancela una gira, ya que el rompecorazones canadiense se vio obligado a finalizar su Purpose Stadium Tour a principios de 2017 por agotamiento.

Justin no ha tenido suerte en lo que respecta a los problemas de salud en los últimos años, ya que le diagnosticaron la enfermedad de Lyme y la mononucleosis crónica en 2020, además de sufrir ansiedad y depresión.

