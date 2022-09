Justin Bieber cancela gira mundial por problemas de salud

Entornointeligente.com /

Justin Bieber dijo el martes que hará una nueva pausa en las giras, meses después de anunciar que sufre síndrome de Ramsay Hunt, una complicación de la culebrilla que ocurre cuando un brote afecta el nervio facial.

En junio, la estrella de 28 años de edad, había retrasado la etapa norteamericana de su Justice World Tour debido a un brote de su enfermedad, que le causó una parálisis facial parcial.

Sin embargo, recientemente Bieber había vuelto al ruedo con seis shows en vivo en Europa y un concierto en el festival Rock in Rio en Brasil este fin de semana.

Ahora dijo que su regreso al escenario fue apresurado.

«El fin de semana pasado me presenté en Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento», dijo.

«Por ahora voy a tomarme un descanso de las giras. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y estar mejor. Estoy muy orgulloso de haber llevado este espectáculo y nuestro mensaje de ‘Justicia’ por el mundo», continuó el cantante de «Peaches».

Bieber tenía programadas decenas de actuaciones en todo el mundo hasta marzo de 2023.

Síndrome de Ramsay Hunt

El síndrome de Ramsay Hunt es un trastorno neurológico raro que puede inflamar y paralizar el nervio facial y causar una erupción dolorosa alrededor de la oreja o la boca. Además de parálisis facial, puede causar pérdida de audición.

El cantante de música pop no anunció un cronograma estimado de recuperación ni indicó si la gira Justice se reanudará en algún momento.

