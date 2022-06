Justin Bieber aparece con parálisis facial, debido a un virus: se abre cadena de oración por el joven cantante

Entornointeligente.com /

Justin Bieber asiste a la Gala Met 2021 en la ciudad de Nueva York. Foto: Theo Wargo / Getty Images

Justin Bieber tiene parálisis facial , y a través de un video compartido en Instagram le ha mostrado al mundo cómo el virus, que lo ha atacado, le ha inhabilitado el movimiento del rostro en todo su lado derecho.

Días antes el cantante canceló su gira de conciertos y aseveró que todo esto era debido a órdenes médicas: «No me puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible por estar mejor, pero la enfermedad va a peor. Me rompe el corazón tener que aplazar estos conciertos, pero son las órdenes de los doctores. A toda mi gente, los quiero y descansaré para recuperarme cuanto antes».

Hoy todo cobra sentido con el siguiente vídeo:

Bieber expone que todo esto a raíz de s índrome de Ramsay Hunt . El joven cantante explicó que esto que ahora atraviesa es bastante serio y que ya está realizando ejercicios faciales para recuperar el movimiento. Junto al video el ex novio de Selena Gómez le pide a sus fans que lo mantengan en sus oraciones. Celebridades, fans y amigos del artista unen sus manos en oración por él.

Sobre su gira, en días previos, aseguró que sus conciertos no se han cancelados, simplemente buscarán otras fechas para acomodar lo que ya se tenía previsto. Se espera, por consiguiente, que la promotora que gestiona su periplo planetario ofrezca a sus clientes la posibilidad de devolver sus tickets y recibir el correspondiente reembolso.

