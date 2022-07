Justin Bieber anuncia primeros conciertos tras diagnóstico de parálisis facial

Entornointeligente.com /

El cantante Justin Bieber ha anunciado nuevos conciertos por primera vez desde revelar en junio pasado que padece del síndrome de Ramsay Hunt , el cual le ha causado parálisis facial.

El primer concierto planeado tendrá lugar en el Lucca Summer Festival en Italia (31 de julio), al cual le seguirán otras fechas en Europa.

Justin Bieber, en un video de su cuenta de Instagram, el 10 de junio de 2022. Bieber reveló que padece de parálisis facial a través de un video en Instagram en el que se disculpó con sus fanáticos por posponer los conciertos. «Para aquellos que están frustrados con las cancelaciones de los conciertos, no estoy en capacidades físicas para hacerlos. Como pueden ver, estoy es muy serio. Me gustaría que no fuera así, pero obviamente mi cuerpo me está pidiendo que me relaje y espero que lo puedan entender» . (I)

