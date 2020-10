Justicia y Economía pusieron algo de alivio

Entornointeligente.com /

…que, mientras en el sector se distendía un tanto el ambiente por las resoluciones judiciales consagrando el derecho de propiedad como bien Constitucional, después de casi un sainete familiar ruralista, por un lado, y los desgastantes idas y vueltas del Caso Guernica, que habían disparado una inédita cantidad de declaraciones a favor de la propiedad de la tierra desde todas las entidades y organizaciones, no solo del campo, se conocieron algunos movimientos empresarios, como la venta de la participación división maíz de Ledesma en San Luis -Glucovil-que era de 30% a la multinacional Cargill. Según los azucareros, el monto que recibirán por la modernísima industria puntana será de US$ 34,5 millones, y lo destinarán para inversiones de su plan Génesis XXI y para reducir pasivos. También, las medidas de economía de un nuevo bono atado al dólar, ayudaron. En este sentido, las declaraciones del analista Jorge Ingaramo fueron claras: “Con el dólar link, indexado a la evolución del dólar oficial, se ingresa en un círculo virtuoso. No se sabe cuanto puede durar, pero ayuda a descomprimir el mercado. Un productor de trigo, por ejemplo, podría pre-venderse en dólar link, y quedarse tranquilo que en término de sus insumos dolarizados, estará siempre calzado”. “Arregla el descalce del sistema financiero productivo, no el especulativo que necesitará que mejore la confianza en la economía”, dijo Ingaramo. Menos positivo resultaron los renovados daños a silos bolsa, aunque en este caso eran forrajeros, acaecidos en un establecimiento tambero, sin que todavía hayan aparecido resultados e informes concretos de parte de las autoridades sobre todos los casos acumulados durante el último semestre. Más aún, las declaraciones de un alto funcionario de la cartera respecto al “repudio” estas acciones, solo lograron enojar más a los productores. “No necesitamos repudio. Necesitamos acciones concretas”, fustigó un dirigente.

…que, la fuerte presión de compra que está ejerciendo China, tanto en carne, como en derivados de soja y, especialmente, en maíz (donde la capacidad de compra es de U$S122 por tonelada por encima del precio internacional), fue “desmenuzada” en la última reunión técnica del Grupo Sema. Prácticamente, el país asiático es el que más está comprando hoy, al punto que el especialista Ignacio Iriarte consideró que “sin el gigante asiático, las exportaciones de carne de Argentina estarían en apenas 300.000 toneladas”, en lugar de rondar casi un millón de toneladas. El crecimiento de las ventas externas no se dio por crecimiento genuino de la producción que apenas aumentó a unos 3 millones de toneladas (de carne), “sino porque se le quitaron unos 10 kilos al consumo interno que hoy se ubica en 50-51 kilos, por persona, y por año, con una demanda muy sostenida de pollos, y también de cerdos. Tanto es así que también las exportaciones porcinas están siendo récord (aunque aún no se cubre la totalidad de la demanda interna), y en el primer remate online de cerdos que se dio en la AgroActiva Virtual, se llegó a pagar un máximo de $173.000 por un reproductor porcino, mientras que las hembras llegaron hasta $136.000. Por supuesto que no todas son flores en la ganadería vacuna, aunque según Iriarte el principal factor que alteró las ecuaciones (en especial para la invernada) fue “la disparada del precio del maíz, casi al doble que el ´promedio histórico, lo que provoca una fuerte distorsión en los precios relativos”, dijo. “En general, los terneros no se venden en esta época, y el sobreprecio de 30% suele ser el promedio en los distintos años”, explicó el especialista, que también llamó la atención sobre los precios que se está pagando por las vacas gordas, justamente por su destino a China, lo que las acerca llamativamente a los niveles de los novillos, y determina que los productores se estén financiando con vacas. Por su parte, Ulises Forte, del IPCVA, coincidió con la retracción relativa del mercado interno y centró las expectativas en la pospandemia cuando se produciría la recuperación de los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea, hoy con demanda acotada por las cuarentenas.

