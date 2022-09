Justicia rusa revoca licencia de la edición impresa del diario independiente Novaya Gazeta

Entornointeligente.com /

06-09-22.-Un tribunal ruso revocó este lunes la licencia de difusión de la edición impresa del diario Novaya Gazeta, pilar del periodismo de investigación en Rusia, obligado a suspender su publicación en marzo ante la represión de los críticos del conflicto en Ucrania. «El tribunal Basmanny de Moscó reconoció como invalido el certificado de registro (como medio) de la versión papel de Novaya Gazeta», indicó en Telegram el diario, cuyo jefe de redacción, Dmitri Muratov, fue uno de los dos galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2021. El anuncio se produce justo después de la muerte y el funeral de Mijaíl Gorbachov, último líder de la Unión Soviética, que falleció la semana pasada a los 91 años y fue precisamente un apoyo histórico del Novaya Gazeta. El propio Muratov encabezó el sábado el cortejo fúnebre del fallecido dirigente. El tribunal Basmanny, que confirmó la decisión en un comunicado, respondió así a una denuncia presentada a fines de julio por el regulador de la prensa rusa, Roskomnadzor. El regulador argumentó que el diario no había transmitido, según las normas en vigor, «los estatutos de la redacción» en el momento de registrarse de nuevo ante la administración en 2006. En otras dos denuncias distintas, también presentadas en julio, Rozkomnadzor pidió anular igualmente las autorizaciones de la edición digital y de una nueva revista de Novaya Gazeta. Dichas demandas serán examinadas por la justicia rusa durante el mes de septiembre. A fines de marzo, Novaya Gazeta, que cubría de manera crítica el conflicto en Ucrania, decidió suspender su publicación en internet y en formato impreso por temor a represalias en Rusia. De manera que, de hecho, el diario ya no se imprimía desde hacía meses. Las autoridades le reprochan también haber infringido la ley al no identificar siempre y de manera clara en sus artículos a las organizaciones e individuos designados como «agentes del extranjero» y citados en el periódico. Novaya Gazeta fue fundado en 1993 y se le conoce por sus investigaciones a fondo sobre la corrupción de las élites rusas y las graves violaciones de los derechos humanos, en particular en Chechenia. Desde su creación mataron a seis de sus periodistas.

