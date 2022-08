Justicia en la cancha: Loreto Toloza, la árbitra que formó parte de la primera terna femenina en dirigir un partido de Copa Chile

Entornointeligente.com /

La juez de línea es una de las pioneras en el arbitraje profesional del país, quien además es la primera chilena en participar de un Mundial Femenino, Canadá 2015. Según la ANFP, al 2021 un 30% de las postulaciones a la carrera de Árbitros Profesionales, son mujeres, destacando un aumento del doble de estas, comparado a otros años. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Con una carrera de 15 años la árbitra internacional oriunda de Concepción, Loreto Toloza, ha trabajado por ir subiendo escalafón a escalafón hacia su profesionalización, llegando a tener categoría FIFA. Tras su excelente desempeño en Canadá 2015, es reconocida por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) como la primera árbitra asistente capacitada para participar en torneos nacionales profesionales.

Su interés por el fútbol comenzó desde muy pequeña, pues su padre era el encargado de un equipo de barrio de la ciudad penquista. Siguió esa pasión cuando entró a estudiar Pedagogía en Educación Básica a la Universidad de Concepción, donde fue seleccionada del equipo de la casa de estudios.

Sin embargo, dejó las aulas por la cancha y decidió entrar a impartir justicia en la zona de juego. Es así, como comienza su larga y esforzada trayectoria para llegar a ser juez de línea profesional, saliendo de la primera generación de árbitras de Concepción.

Por una parte, los y las árbitras centrales son quienes están encargadas de dirigir y hacer cumplir las normas establecidas en un partido de fútbol. Mientras que el o la asistente de línea debe ayudar a los primeros a que todo esto esté en orden.

Es en este último espacio en donde Toloza determinó que se iba a desenvolver, pues a pesar de haber liderado algunos encuentros más pequeños como central, sus características personales y físicas le permitían desarrollarse de mejor manera en ese lugar, según indica.

Dentro de un ambiente considerado históricamente como masculino, se propuso romper aquellas barreras y perseguir sus anhelos. En 2010 se fue a vivir a Santiago, en donde comenzó a profesionalizar mucho más su carrera, al obtener el escudo de árbitra asistente internacional y ser reconocida por la FIFA .

«Yo he tenido muy buenas experiencias en el fútbol, nunca he sufrido de comentarios misóginos ni de mis compañeros ni de jugadores. Lo que sí, al ser un espacio mucho más masculino, me costó romper un poco la barrera para llegar al fútbol profesional», cuenta la juez de línea.

La Primera División de Chile es la principal categoría del fútbol profesional en el país, organizada por la ANFP. Es uno de los torneos más antiguos de América y, además, uno de los más importantes a nivel nacional.

El debut de Loreto como árbitra asistente en Primera fue en 2020, en un duelo entre Huachipato y La Serena. Esta experiencia la dejó marcada de por vida, pues sería el resultado de años de esfuerzo y dedicación, donde destaca el Mundial Femenino de 2015 en Canadá, en el que se transformaría en la primera chilena en arbitrar un torneo de ese estilo.

Tres Copas Américas Femeninas recorren su cuerpo. En la de este año, formó parte del equipo arbitral en conjunto de María Belén Carvajal y Cindy Nahuelcoy, quienes son las tres pioneras del arbitraje profesional en Chile. Sin embargo, el ya conocido trío arbitral había debutado semanas antes en el campeonato nacional en un encuentro entre Magallanes y Everton, en donde se convirtieron en las primeras árbitras en conformar una terna femenina y dirigir en Copa Chile.

Loreto Toloza, María Belén Carvajal y Cindy Nahuelcoy.

Ese sábado 18 de junio los hinchas comenzaron a ovacionar a las tres referees tras su llegada a la cancha. Respecto a estas y otras instancias de trabajo, la juez de línea mencionó la importancia de la exposición de su labor al ser los partidos de Primera División transmitidos al público en general, pues así las personas han ido valorando mucho más su trabajo.

«Ya he tenido la experiencia de estar en dos partidos de Copa Libertadores masculina y Sudamericana, entonces las mujeres cada vez tenemos más oportunidades y ganamos más espacios, porque si hacemos un buen trabajo, al igual que un hombre, debemos ser evaluadas de la misma forma», comenta.

En la misma línea destacó el gran avance de la ANFP para igualar los salarios y condiciones entre árbitras y árbitros, siendo ellas no tan solo reconocidas en la cancha, sino que también económicamente.

«Nosotras estamos catalogadas por escalafones, entonces yo al pertenecer a la primera división ahora tengo el mismo salario que todos mis compañeros, eso se estandarizó el año pasado y el Ministerio de la Mujer y la EG fue a la ANFP, firmamos contratos profesionales y esta fue la primera vez que árbitras tienen un contrato profesional, porque estamos en el fútbol de élite del país, así que me parece excelente que haya quedado marcado este precedente», enfatiza Toloza.

Poco a poco el mundo del fútbol ha ido ampliando su campo de juego, no solamente para las futbolistas, sino que también para quienes, como Loreto Toloza, deciden impartir la justicia dentro de la cancha. Según la ANFP, al 2021 un 30% de las postulaciones a la carrera de Árbitros Profesionales en el Instituto Nacional del Fútbol (INAF), son mujeres, destacando un aumento del doble de estas, comparadas a otros años.

«Yo creo que el arbitraje femenino está en un muy buen pie. Tenemos tres asistentes en primera división, una en primera B, tenemos árbitras en segunda división, entonces creo que se han ido visibilizando capacidades un poco más por la televisión, pero que vienen trabajando hace muchos años», señala la juez de línea.

Un arduo trabajo que le ha dado la oportunidad de ser reconocida no tan solo a nivel nacional. Internacionalmente, ha participado de diferentes torneos, como lo son Mundiales y Juegos Olímpicos, de los cuales recalca que lo más enriquecedor es el compartir con personas de distintas culturas, donde prevalezca el desarrollo y conocimiento mutuo.

«Las oportunidades a nivel internacional nos dejan motivadas y con expectativas para la próxima Copa del Mundo Australia & Nueva Zelanda 2023, así que contenta con todo lo que hemos logrado, creo vienen muchas cosas más, muchos desafíos, sin duda se han abierto nuevas puertas», asegura la también profesora de Educación General Básica, con mención en Educación Física.

Actualmente, se encuentra participando de la Copa Conmebol Sudamericana y de la Libertadores como VAR, pero también del Campeonato Nacional Plan Vital, experiencias e instancias que suman y buscan conseguir los pasajes para el Mundial Femenino 2023.

«Mi meta para el próximo año es sin duda el Mundial Femenino y tener la posibilidad de debutar en Copa Libertadores o Sudamericana, pero en cancha, así que sigo trabajando muy duro para eso. Estoy muy agradecida de las posibilidades que me ha dado la ANFP y la Conmebol de desarrollo, que han confiado en mi trabajo y me han permitido demostrar que estoy preparada para nuevos desafíos», concluye.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com