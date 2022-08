Entornointeligente.com /

Justicia de Paraguay pidió información sobre los documentos que envió Sebastián Marset a periodistas uruguayos Publicado el 19 de agosto de 2022 Crimen organizado 1 minuto de lectura La Fiscalía paraguaya solicitó a la Fiscalía General de la Nación que le entregue las grabaciones difundidas en la prensa. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este jueves Sebastián Marset envió unos videos , en los que se ve su rostro cubierto por lentes de sol y tapabocas, a Canal 4. Para probar su identidad, envió la foto de su pasaporte, que coincide con los datos del que fue enviado por la cancillería. En las grabaciones, el hombre niega las acusaciones y dice que no hay pruebas en su contra. Los videos fueron enviados desde un número de celular registrado en Sudáfrica.

Según informó TV Ciudad, el gobierno de Paraguay solicitó información de los documentos que envió el hombre a la prensa. Por su parte, la Fiscalía paraguaya pidió a la Fiscalía uruguaya que entregue los videos.

«No sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele. Está un poquito incómodo para mí, un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso; si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos, pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen, ni siquiera saben en qué fecha fui liberado, cuándo me dieron el pasaporte: nada, hablan y hablan. No se cansan de hablar en todos los países, en todas las redes, en todos los canales, podrido me tienen», dijo el narcotraficante.

Este viernes, en diálogo con el periodista Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva , el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que la cancillería pudo entregar el pasaporte a Marset por las disposiciones de un decreto de 2014 , aprobadas durante el gobierno de José Mujica, que establecen que no sea un requisito conocer la situación de privación de libertad o de antecedentes en el exterior para entregar el documento. El decreto anterior, de 1993, «solicitaba antecedentes del país donde está residiendo, de dónde se está solicitando», aseguró Heber, y señaló que «si hubiera estado vigente, naturalmente no se podía otorgar el pasaporte, porque el señor Marset estaba preso».

A pesar de que no había orden de captura, desde la oposición señalan que Uruguay estaba trabajando junto a Paraguay y Estados Unidos en una investigación contra Marset y cuestionan la rapidez con que se realizó el trámite para otorgar el pasaporte, desoyendo la advertencia que dio el cuerpo diplomático en Dubái.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y la subsecretaria, Carolina Ache, fueron recibidos por el presidente, Luis Lacalle Pou, este jueves, previo a la defensa que deberán dar Heber y Bustillo el lunes próximo en el Parlamento, en la interpelación convocada por el Frente Amplio .

