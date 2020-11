Justicia de EEUU acusa a ejecutivo venezolano por cargos de lavado de dinero y sobornos vinculados a Pdvsa

Un ciudadano venezolano-italiano que controlaba varias empresas a través de cuentas bancarias con sede en Estados Unidos fue acusado este martes por la justicia norteamericana por su papel en el lavado de las ganancias de los contratos inflados que se obtuvieron al hacer pagos de sobornos a funcionarios de Pdvsa.

El secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia, la fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el agente Especial a Cargo Anthony Salisbury de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, y el agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina local de Miami del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) hicieron el anuncio.

Natalino D’Amato, de 61 años, de Venezuela, fue acusado de 11 cargos en una acusación formal presentada en el Distrito Sur de Florida. D’Amato fue acusado de un cargo de conspiración por cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del delito.

La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D’Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras en el cinturón del Orinoco rico en petróleo de Venezuela, para lavar el producto de una operación ilegal. esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA. Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas mixtas de PDVSA con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a las empresas mixtas de PDVSA. La acusación además alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente $ 160 millones de las empresas conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. Según los cargos, D’Amato utilizó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

La acusación también incluye demandas que buscan la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente $ 45 millones.

Una acusación es meramente una demanda y todos los acusados ??se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Con información del Departamento de Justicia de EEUU

