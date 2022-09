Justicia condena a excapitán de Carabineros Patricio Maturana por ataque que dejó ciega a senadora Campillai

Entornointeligente.com /

De forma unánime, el Tribunal Oral en Lo Penal de San Bernardo, declaró culpable al excapitán de Carabineros Patricio Maturana por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra la senadora Fabiola Campillai, quien a raíz del ataque, perdió su visión, gusto y olfato. La magistrada, Marcela Nilo, manifestó que «su intención no fue usar el arma para dispersar o disuadir a muchedumbre, sino que su propósito fue hacer daño». Además, apuntó que en las circunstancias del hecho no se justificaba el accionar del exuniformado, ya que los manifestantes se encontraban a gran distancia y no suponían peligro a terceros ni problemas en el tráfico. La Fiscalía Occidente solicitó 12 años de cárcel y la lectura de sentencia se realizará el próximo 10 de octubre [ACTUALIZADA]. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Según informa Radio Bío Bío , Maturana fue declarado -de forma unánime- como el autor de las graves heridas que afectaron a Campillai, quien recibió una bomba lacrimógena en el rostro por parte del exuniformado, lo que provocó que perdiera su visión, gusto y olfato; además de lesiones en el cráneo y otras secuelas de carácter permanente.

Cabe recordar que el hecho se produjo en noviembre de 2019 en la comuna de San Bernardo, en el contexto de las manifestaciones derivadas del estallido social, de las cuales Campillai no estaba participando.

La magistrada Marcela Nilo manifestó que «su intención no fue usar el arma para dispersar o disuadir a muchedumbre, sino que su propósito fue hacer daño».

En la misma línea, Nilo apuntó que las circunstancias en las que ocurrió el hecho no se justificaba el accionar de Maturana, ya que los manifestantes se encontraban a gran distancia y su actuar no generaba problemas con el tránsito ni suponía peligro a terceros.

El excapitán de Carabineros realizó el disparo entre 0° y 5°, cuando la recomendación es hacerlo a 45° de la cabeza.

La Fiscalía Occidente solicitó 12 años de Cárcel contra Maturana, lo que se sabrá el 10 de octubre cuando se realice la lectura de sentencia.

Para determinar la sentencia, el tribunal descartó eventuales agravantes al estimar que todas ellas se encuentran en el hecho acreditado.

