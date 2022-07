Justicia británica nuevamente niega a Venezuela el acceso a sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra

Entornointeligente.com /

La Justicia británica falló a favor de la 'directiva ad hoc' del Banco Central de Venezuela, nombrada por el exdiputado Juan Guaidó, por lo que denegó al gobierno venezolano el acceso a las toneladas de oros que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra. La decisión fue tomada este viernes por jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres, quien luego de un juicio de cuatro días, que culminó el pasado 18 de julio, determinó que no considera como válidas las sentencias del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) que anularon la designación de esa junta, por parte de Guaidó, debido a que en el Reino Unido no hay base legal para hacerlo. Cockerill no autorizó al equipo del exdiputado opositor, que se autoproclamo inconstitucionalmente «presidente encargado» en 2019, a acceder a las reservas de oro, a pesar de que la junta directiva designada por el exdiputado se considera válida y de que es reconocido por el Gobierno británico como presidente legítimo.

Igualmente la jueza sí observó no obstante que la parte de Guaidó no aportó «pruebas suficientes» en su alegato que demuestren que el Tribunal Supremo venezolano no es independiente ni imparcial. Valiéndose de ese reconocimiento, Guaidó pidió al Banco de Inglaterra que no le permitiera el acceso al oro al Gobierno de Maduro y nombró una 'directiva ad hoc' del BCV para que asumiera el control de esos recursos. El gobierno del presidente Maduro a calificado como un «descarado robo de piratería» y aseguró que el dinero es necesario para combatir la pandemia por la covid-19. En mayo de 2020 presentó una querella contra el Banco de Inglaterra. Esta institución, que custodia el oro, es un prestatario de servicios cuyo cliente es el Banco Central de Venezuela, como lo es para muchos otros países. Al recibir instrucciones contradictorias por parte de Maduro y Guaidó, pidió a la justicia que resolviese quién tiene el control. Desde entonces, ha habido dos decisiones, una a favor de cada uno, por lo que ambos recurrieron a la Corte Suprema británica.

Con información de ActualidadRT / Página12

LINK ORIGINAL: Aporrea

