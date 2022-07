Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Chegada do 5G Luva de Pedreiro Filme da Barbie ‘Guerra do dendê’ Justiça suspende sessão que cassou mandato de Renato Freitas por quebra de decoro Freitas foi acusado de invadir Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em fevereiro. Ele negou as acusações em todo o procedimento. Na segunda (4), CMC havia empossado como vereadora a então suplente Ana Júlia Ribeiro (PT). Por g1 PR — Curitiba

05/07/2022 12h12 Atualizado 05/07/2022

1 de 4 Justiça suspende sessão que cassou Renato Freitas por quebra de decoro — Foto: Carlos Costa/CMC Justiça suspende sessão que cassou Renato Freitas por quebra de decoro — Foto: Carlos Costa/CMC

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) suspendeu a sessão da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) que cassou o mandato do vereador Renato Freitas (PT) por «procedimento incompatível com o decoro parlamentar».

Freitas foi acusado de invadir Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos , em fevereiro. Relembre mais abaixo.

O documento desta terça-feira (5) foi assinado pela desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima Conforme a decisão, ela determinou o cancelamento dos efeitos das sessões dos dias 21 e 22 de junho, onde foi votada a cassação do vereador.

O advogado de Freitas, Guilherme Gonçalves, disse que continua acreditando que ao final o vereador Renato terá de volta o mandato em toda a sua plenitude, o que só fortalece a democracia.

«O fundamento principal da decisão foi, justamente, o desrespeito ao devido processo legal no sentido de se garantir o direito de defesa do vereador, por conta do açodamento da intimação do próprio vereador e de seus defensores para a sessão de julgamento do mesmo».

A defesa afirmou ainda que tem a mais absoluta confiança e certeza que seja esse mandado de segurança, seja a ação anulatória que demonstrou a suspeição de alguns membros do Conselho de Ética, e a ilegal coação sobre outros, serão julgadas procedentes pela Justiça.

«A defesa sempre confiou na Justiça do Paraná, posto que, conforme até mesmo alertado antes da realização da malfadada sessão, havia grave ilegalidade em convocá-la com tamanho açodamento e precipitação. Essa atitude, ao lado de várias outras que foram presenciadas durante esse processo, revela que a condição do vereador – negro e de origem humilde – parecem ser mais decisivas para o desenrolar do processo do que os atos que o vereador cometeu», disse Gonçalves.

A Câmara Municipal de Curitiba disse ao g1 que o jurídico está analisando o documento e os próximos passos.

2 de 4 Vereador Renato Freitas (PT) — Foto: Rodrigo Fonseca/CMC Vereador Renato Freitas (PT) — Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

Na segunda-feira (4), a CMC havia empossado como vereadora a então suplente Ana Júlia Ribeiro (PT) , de 22 anos.

Estudante de direito e filosofia, Ana Júlia disputou a primeira eleição dela em 2020. Na época, a jovem recebeu 4.538 votos.

A jovem destacou que não assumiu o mandato nas circunstâncias que gostaria, mas que respeita «o jogo democrático».

3 de 4 Ana Júlia assumiu mandato na segunda (4), na Câmara de Curitiba — Foto: RPC Ana Júlia assumiu mandato na segunda (4), na Câmara de Curitiba — Foto: RPC

A sessão

A votação da cassação de Freitas ocorreu na tarde de quarta-feira (22). Foram 25 votos favoráveis e cinco contrários.

Freitas e seu representante legal não estiveram na sessão, sob a alegação de que não foram intimados regularmente. Eles também faltaram no primeiro dia. O presidente Tico Kusma (Pros) disse, em plenário na terça (21), que a convocação seguiu o que determina o regimento interno.

Renato Freitas tem 37 anos e estava em seu primeiro mandato. Eleito com 5.097 votos, o professor universitário e advogado ocupava a posição de Líder da Oposição na câmara.

Freitas respondia a procedimento administrativo de quebra de decoro , acusado de invadir a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em fevereiro. Em toda a investigação, o vereador negou ter invadido a igreja. Relembre mais abaixo .

4 de 4 Votação ocorreu na tarde de quarta (22) — Foto: Divulgação/Câmara de Curitiba Votação ocorreu na tarde de quarta (22) — Foto: Divulgação/Câmara de Curitiba

Judicialização

As sessões especiais de cassação foram marcadas na segunda (20) , poucos minutos após a Câmara conseguir reverter na Justiça a decisão liminar que impedia a casa de marcar as sessões.

A CMC reservou dois turnos para a votação, conduzidos sob o mesmo rito de apreciação de um projeto de lei.

O despacho da juíza Patricia de Almeida Gomes Bergonse, da 5ª Vara de Fazenda Pública, reviu a suspensão liminar que impedia a sessão de cassação, um pedido da defesa do vereador Renato Freitas . Inicialmente, a sessão aconteceria em 19 de maio .

O advogado de Freitas, Guilherme Gonçalves, contestou, via requerimento, a forma que o parlamentar foi convocado, segundo ele, por meio do contato de um estagiário no gabinete, e, também, via e-mail.

Gonçalves disse, também, que a medida ofende a súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre processos de cassação de vereadores e prefeitos, que entre outras determinações, exige intimação pessoalmente.

As alegações foram desconsideradas pela presidência da casa, que optou por manter a sessão desta terça, alegando que o regimento interno da casa está acima da determinação federal.

«A jurisprudência acerca da necessidade de intimação pessoal do parlamentar e/ou de seu defensor, e com prazo mínimo de 24 horas de antecedência da sessão, é uníssona, inclusive aqui no e Tribunal de Justiça do Paraná», argumentou Gonçalves.

Segundo a CMC, a decisão da juíza foi tomada após analisar documentos cedido pela Câmara a respeito da autoria do e-mail racista contra Freitas e outros parlamentares negros , indicando a fraude de remetente, atribuída ao vereador Sidnei Toaldo (Patriota), relator do procedimento contra Freitas.

A apuração da Câmara alegou que a mensagem foi enviada de um serviço anônimo, na República Tcheca, contra o vereador Sidnei Toaldo (Patriota), relator do PED 1/2022.

Em 21 de maio, a Justiça tinha negado um recurso da CMC para tentar reverter a decisão liminar suspensiva .

Na época, a desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, da 4ª Câmara Cível do TJ-PR, avaliou ser «prudente esperar o fim da sindicância que apura possível parcialidade de relator do processo contra Renato Freitas no Conselho de Ética».

Pedido de nulidade do processo

Freitas teve a cassação de mandato encaminhada ao plenário pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar por cinco votos favoráveis e dois contrários , em 10 de maio.

Em 17 de maio, a defesa do vereador Renato Freitas entrou com um recurso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara, pedindo a anulação do procedimento contra ele .

No dia 19, por cinco a um votos, a CCJ negou o pedido da defesa do vereador, antes mesmo de a Câmara ser notificada da suspensão da sessão que julgaria a cassação.

Parecer no Conselho de Ética

O parecer do vereador Sidnei Toaldo foi concluído e apresentado no Conselho de Ética da Casa no dia 6 de maio, quando recebeu pedido de vista da vereadora Maria Letícia (PV).

Na conclusão do parecer, Toaldo relatou que houve quebra de decoro por parte de Freitas. Disse, também, que durante a invasão à igreja, o vereador disse «palavras de natureza político-ideológica» junto aos manifestantes.

Principais alegações do procedimento contra Renato:

Perturbação da prática de culto religioso Entrada não autorizada dos manifestantes Realização de ato político no interior da Igreja do Rosário

À época, o advogado de Freitas afirmou que o processo tinha deixado de ser jurídico e se tornado perseguição política.

Ele considerou que o voto de Sidnei Toaldo violenta e afronta as provas produzidas no processo e reafirmou que Freitas não liderou a manifestação, desrespeitou a missa ou participou de discussão com o padre.

Nas oitivas no Conselho de Ética, iniciada em 21 de março, 12 testemunhas foram ouvidas. O procedimento foi instaurado na CMC a partir de cinco representações que alegam, principalmente, quebra de decoro.

O caso

A invasão da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos aconteceu no dia 5 de fevereiro , durante protestos de repúdio ao assassinato do congolês Moïse Kabagambe e de Durval Teófilo Filho. O vereador integrava a ação.

Na época, a Arquidiocese de Curitiba registrou Boletim de Ocorrência contra Renato Freitas. Segundo a Polícia Civil, o caso permanece sendo investigando.

O padre Luiz Hass disse que celebrava uma missa no local e que precisou interromper o culto diante da entrada dos manifestantes no templo. Freitas alega que o culto tinha acabado.

Grupo que pedia justiça pela morte de Moïse entra em igreja durante manifestação

CRONOLOGIA

Vereadores citam quebra de decoro e representam contra Renato Freitas Vereador que participou de invasão em igreja pede desculpas Câmara admite quatro representações contra vereador Renato Freitas Invasão de igreja por vereador pode configurar quebra de decoro, avalia corregedora Renato Freitas se afasta do mandato por questões de saúde Conselho de Ética: Vereador Renato Freitas nega ter invadido igreja e pede arquivamento Conselho de Ética aprova prosseguimento de processo contra Renato Freitas Arquidiocese pede que Renato Freitas não tenha mandato cassado Conselho encerra oitivas com depoimento de Renato Freitas Márcio Barros deixa Conselho de Ética da Câmara na reta final do julgamento contra Freitas Conselho recusa pedido de nulidade de processo que investiga vereador Renato Freitas Relator do processo que apura conduta de Freitas pede cassação do mandato do vereador Freitas denuncia racistas em e-mail atribuído a relator do processo contra ele Maioria do Conselho vota pela cassação do mandato de Renato Freitas Corregedoria abre sindicância para apurar e-mail racista contra contra Freitas Defesa de Renato Freitas entra com recurso na CCJ pedindo nulidade do processo Justiça suspende sessão marcada para julgar pedido de cassação de Renato Freitas Câmara recorre de decisão que suspendeu sessão que poderia cassar Renato Freitas Justiça nega pedido da Câmara para retomar sessão que pode cassar Renato Freitas Corregedoria conclui que e-mail com ofensas racistas enviado a Renato Freitas foi forjado Câmara volta a marcar sessões que podem cassar vereador Renato Freitas

Em 9 de fevereiro, Renato Freitas falou sobre o assunto durante sessão ordinária na câmara e pediu desculpas pela atitude. Assista abaixo .

«Algumas pessoas se sentiram profundamente ofendidas, e para essas pessoas eu sinceramente e profundamente peço perdão. Desculpa. Não foi, de fato, a intenção de magoar ou de algum modo ofender o credo de ninguém. Até porque eu mesmo, como todos sabem, sou cristão», disse.

Vereador pede perdão por invasão em igreja durante protesto, em Curitiba

Assista aos vídeos mais acessados do g1 PR

200 vídeos Veja mais notícias do estado em g1 Paraná .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com