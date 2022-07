Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carta pró-democracia Mega-Sena FATO ou FAKE UcconX Justiça mantém prisão de empresário que espancou idoso em clube; vítima morreu após show em Sorocaba Confusão ocorreu momentos após a apresentação do cantor Fábio Jr., segundo o Clube de Campo de Sorocaba. Testemunha disse que presenciou quando o homem pisou na cabeça da vítima. Por Carlos Henrique Dias e Talissa Medeiros, g1 Sorocaba e Jundiaí

30/07/2022 14h41 Atualizado 30/07/2022

1 de 1 Idoso morre agredido em show do Fábio Jr. em Sorocaba — Foto: Reprodução/Facebook Idoso morre agredido em show do Fábio Jr. em Sorocaba — Foto: Reprodução/Facebook

A Justiça manteve a prisão do empresário que espancou um idoso de 63 anos no recinto do show do cantor Fábio Jr., na madrugada deste sábado (30), no Clube de Campo de Sorocaba . Antônio Carlos Juliano chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu em uma unidade médica da cidade.

Segundo a Justiça, a prisão em flagrante de Leandro Luiz Manrique, de 43 anos, foi convertida em prisão preventiva.

O advogado de Leandro foi procurado, mas afirmou que ainda irá comentar sobre o caso futuramente. O g1 tenta contato com a assessoria do cantor. Em nota, o Clube de Campo de Sorocaba lamentou o ocorrido. (veja abaixo na íntegra)

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram chamados por volta de 1h44. No local, eles identificaram que o suspeito da agressão também estava machucado.

Antônio foi levado por uma ambulância do evento à UPH da Zona Leste. O suspeito alegou à polícia que tinha sido empurrado por Antônio e, com isso, revidou a agressão.

Uma equipe da PM que prestava apoio na ocorrência entrou em contato com a UPH Leste e recebeu a informação de que a vítima havia morrido.

O que diz a testemunha

Uma testemunha afirmou que assistia ao show acompanhada pela esposa e com o amigo Antônio, que era sócio antigo do clube. Ele brincava com as pessoas nas mesas próximas.

Em certo momento, a testemunha percebeu um tumulto, e viu Antônio caído ao chão. Ela conta também que presenciou quando Leandro pisou na cabeça da vítima.

Segundo o relato, o suspeito já tinha agredido a vítima com um soco. A testemunha, então, segurou o agressor enquanto outras pessoas prestavam socorro à vítima.

O corpo de Antônio será sepultado no Cemitério Pax, às 16h de domingo.

Em nota, o Clube de Campo de Sorocaba informou que lamenta o ocorrido.

«Na madrugada deste sábado, que resultou no óbito de um sócio após o show do cantor Fábio Jr. Nos solidarizamos com a família da vítima e informamos que daremos o apoio necessário, inclusive às autoridades. Reiteramos que a UTI Móvel contratada para o evento, assim como profissionais da saúde, agiram prontamente para socorrer a vítima. O efetivo de seguranças também estava no local e agiu assim que percebida a movimentação. Eles identificaram o agressor, que foi encaminhado por policiais militares à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências legais.

Veja mais notícias da região no g1 Sorocaba e Jundiaí

VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com