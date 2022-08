Entornointeligente.com /

Justiça Eleitoral determina retirada de painéis que associam esquerda a facção criminosa em Porto Alegre Decisão estabelece 24 horas para que empresa responsável pela instalação faça a remoção. Por Juliana Lisboa e Matheus Beck, g1 RS

15/08/2022 20h47 Atualizado 15/08/2022

1 de 1 Painéis associam esquerda a organização criminosa em Porto Alegre — Foto: Jonathan Heckler/Agência RBS Painéis associam esquerda a organização criminosa em Porto Alegre — Foto: Jonathan Heckler/Agência RBS

A Justiça Eleitoral decidiu nesta segunda-feira (15) que, em 24 horas, a empresa Life Mídias Urbanas LTDA retire os painéis gigantes que associam a esquerda à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) instalados em Porto Alegre . Ficará a cargo do Ministério Público Eleitoral avaliar se será imposta multa.

Sócio da empresa que instalou os painéis, o empresário Leonardo Zigon Hoffmann, afirmou que, diante da repercussão e dos pedidos de dois síndicos, as telas serão retiradas .

«Decidimos , domingo, em concordância com o anunciante, independente de ordem do poder público (que ainda não recebemos), fazer as retiradas. Estamos com o alpinista que nos presta serviço aguardando a interrupção da chuva para que possa fazer o serviço com segurança», diz.

A notícia de irregularidade em propaganda eleitoral, ajuizada na 113ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, solicitava a remoção dos outdoors em razão de propaganda eleitoral antecipada.

«Observo que a legislação eleitoral, mais precisamente a Lei das Eleições, eu seu art. 36 estabelece que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. E o art. 36-A disciplina as hipóteses permitidas de manifestação antecipada de cunho eleitoral. Não consta, porém, do referido tola confecção de outdoor nos moldes observados na notícia», afirma o juiz eleitoral Márcio André Keppler Fraga na decisão.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) havia já expedido nesta segunda um mandado de averiguação pedindo informações à empresa responsável pela instalação de painéis. O MP pediu à Justiça Eleitoral que a empresa forneça os contratos, os nomes das pessoas que contrataram e as notas fiscais dos pagamentos dos serviços.

Os painéis foram instalados nos bairros São João e Bom Fim — este com face ao viaduto Conceição, uma das principais saídas da Capital.

Dois painéis gigantes sobre o 7 de Setembro foram instalados em Porto Alegre. Os banners associam a esquerda à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e à soltura de bandidos. Os painéis, instalados em paredes externas de edifícios da Capital, têm duas colunas.

Na da esquerda, verde e amarela e com a bandeira do Brasil, aparecem frases e palavras como «vida», «liberdade», «povo armado», «valores cristãos», «bandido solto» e «a favor da polícia» . A coluna do lado direito, feita em vermelho e preto e com a foice e o martelo – símbolos do comunismo – estão termos como «aborto», «censura», «povo desarmado», «ideologia de gênero», «bandido solto» e «a favor do PCC» .

Surgido em São Paulo, mas atuante dentro e fora de presídios de todo o país, o PCC já movimentou mais de R$ 30 bilhões por meio de um conglomerado de mais de 70 empresas, incluindo uma distribuidora de combustíveis, segundo investigações da PF.

