Justiça determina que RJ pare de pagar 'cargos secretos' na boca do caixa após gastar R$ 288 milhões

03/08/2022 13h58 Atualizado 03/08/2022

RJ2 traz novas denúncias sobre o Ceperj

A Justiça do Rio determinou nesta quarta-feira (3) que o Estado do Rio pare de remunerar as mais de 18 mil pessoas contratadas pelo Centro de Estudos e Pesquisas do Estado (Ceperj) da forma como isso vinha sendo feito: na boca do caixa, com ordem bancária, ou por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA) .

O caso ficou conhecido como «cargos secretos», já que a nomeação das pessoas não era publicada no Diário Oficial. As formas de pagamento adotadas, segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), dificultam a rastreabilidade e facilitam a lavagem de dinheiro .

De acordo com o MPRJ, R$ 288 milhões já foram gastos com pessoal e o montante poderia chegar a R$ 615 milhões até o fim do ano.

O Ceperj é o órgão de pesquisas do estado, que passou a contratar mão de obra em projetos de outras pastas, como o Esporte Presente.

Cargos secretos

O RJ2 vem mostrando que, entre os ocupantes dos cargos secretos , há suspeita de funcionários fantasmas e de uso eleitoral. Na prática, algumas dessas pessoas trabalhariam como cabos eleitorais.

A decisão da Justiça determina ainda que novas contratações só podem ser feitas com apresentação de plano de trabalho e também com a divulgação de dados dos contratados . O MPRJ apurou que a admissão de funcionários temporários não condizia com o processo exigido, uma vez que a natureza do serviço prestado não se enquadrava na lei que autorizava a contratação temporária no estado.

Pessoas ouvidas pelo RJ2 revelam que o esquema vinha sendo usado também para a prática de rachadinha – devolução de salários .

Enquanto a Justiça aguarda o cumprimento tanto do governo do estado do Rio quanto do Ceperj, o banco Bradesco foi proibido de realizar pagamentos do Ceperj. Uma planilha do banco revelou os altos pagamentos em dinheiro a funcionários. A agência que apresentou mais saques fica em Campos dos Goytacazes, com R$ 12 milhões retirados em dinheiro .

O texto também enfatiza a proibição de acumulação de cargos públicos . Dois funcionários efetivos do governo receberam pagamentos do Ceperj. Elizabeth Valle Viana Paiva é engenheira civil do Departamento de Estradas e Rodagem, e Frederico Aldabaide Munck Machado é ajudante da Secretaria de Governo.

Se ainda assim forem realizados pagamentos ou admissões, a decisão determina multa pessoal de R$ 5 mil por contrato ao presidente do Ceperj. A instituição também será penalizada com multa de R$ 50 mil a cada descumprimento da determinação judicial.

O governo do estado foi procurado, mas ainda não respondeu. O g1 apurou com fontes do governo que se estuda a possibilidade de montar um cronograma de pagamento via transferências e que alguns dos contratados estariam sendo avisados para abrirem contas bancárias.

