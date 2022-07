Justiça converte em preventiva prisão de homem que manteve a família em cárcere privado por 17 anos

Entornointeligente.com /

30/07/2022 19h10 Atualizado 30/07/2022

Luiz Antonio Santos Silva foi preso por manter a família em cárcere privado

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro , por meio da Central de Audiências de Custódias, converteu a prisão em flagrante de Luiz Antonio Santos Silva, de 49 anos, para preventiva – que não tem prazo para expirar -, neste sábado (30).

Ele é acusado de violência doméstica contra a mulher e os dois filhos , e por mantê-los em cárcere privado por 17 anos.

Em sua decisão, a juíza Monique Correa Brandao dos Santos Moreira, que presidiu a audiência, levou em consideração os fatos graves imputados a Luiz para decretar a prisão.

«Considerando-se a reprovabilidade in concreto da suposta conduta do agente, que restringiu a liberdade da sua esposa e filhos, privando-os de alimentação e condições mínimas de sobrevivência, submetendo-os, ainda, a intenso sofrimento físico e mental por longos anos. Deve-se ainda resguardar a instrução criminal, pois a colocação em liberdade do custodiado de forma prematura poderá influenciar negativamente na higidez dos depoimentos das vítimas e testemunhas, quando estas forem ouvidas em juízo. Ante todo o exposto, por considerar insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, indefiro o pedido de liberdade e converto a prisão em flagrante em preventiva», decidiu.

A família foi libertada na quinta-feira (28), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e precisou de cuidados médicos por causa da desnutrição e desidratação graves.

Também neste sábado, a mulher que foi vítima de cárcere privado com os filhos de 19 e 22 anos relatou que ela e os filhos eram agredidos com fios e pedaços de madeira pelo marido.

Pai usava fios para torturar filhos e mulher mantidos em cárcere privado por 17 anos

«(Ele) batia de fio e às vezes com pedaço de madeira. Ele já era bem agressivo, mas com o decorrer dos anos foi piorando as agressões», relatou em entrevista à TV Globo.

Um dos filhos com os pés amarrados

«Eu ficava sem comida, sem água, apanhando, meus filhos também, amarrados, apanhava de fio e enforcava a gente também», contou a vítima.

Luiz Antônio Santos Silva foi preso em flagrante pela Polícia Civil .

Filhos isolados

A mulher diz que eles nunca tiveram contato com outras pessoas . A família foi mantida 17 anos em uma casa sem saneamento em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

A mãe e os dois filhos receberam alta na noite desta sexta-feira (29) e foram levados para a casa de parentes. Eles estavam internados no Hospital Rocha Faria desde quinta-feira (28), quando foram resgatados em condições de maus-tratos e desnutridos.

De acordo com a ela, as agressões pioraram com o passar dos anos. «Batia de fio e às vezes com pedaço de madeira. Ele já era bem agressivo, mas com o decorrer dos anos foi piorando as agressões», contou a mulher.

Novas buscas

A Polícia Civil realiza novas buscas, na manhã deste sábado (30), na casa da família em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Os agentes buscam mais informações sobre os crimes cometidos por Luiz Antônio Santos Silva, marido e pai da vítimas, foi preso em flagrante.

As vítimas foram resgatadas nesta quinta-feira (28), após uma denúncia anônima. Luiz Antônio foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, e deve responder por sequestro ou cárcere privado, agressão, maus-tratos e crime de tortura.

Como foi o resgate

Segundo os policiais, a principal preocupação no momento do resgate foi oferecer atendimento médico . «A situação era estarrecedora», resumiu um dos agentes.

«Os policiais que primeiro chegaram aqui encontraram essas crianças realmente amarradas. Posteriormente, eu cheguei e vi que elas estavam sujas, subnutridas. Então, a preocupação imediata foi de prestar socorro médico. O Samu foi acionado para prestar todo o socorro», disse o PM.

Logo após o resgate, a mulher disse à polícia que os três sofriam violência física e psicológica de forma permanente e que chegavam a ficar três dias sem comer . Ela também afirmou que Luiz Antonio nunca permitiu que ela trabalhasse nem que os filhos frequentassem a escola.

Entenda o caso

Na manhã desta quinta-feira (28), após uma denúncia anônima, policiais militares do 27º BPM resgataram mãe e filhos que viviam na rua Leonel Rocha, no bairro da Foice, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em cárcere privado havia 17 anos.

Segundo a denúncia, o agressor é Luiz Antônio Santos Silva, marido e pai da vítimas . Ele tinha o apelido de DJ por colocar música alta para abafar os gritos de socorro das vítimas. Os filhos têm 19 e 22 anos, mas, de acordo com vizinhos, aparentam ter cerca de 10 anos por causa da desnutrição.

Vizinhos relatam horrores da casa que servia de cárcere para família em Guaratiba, no Rio

Os mesmos vizinhos também afirmaram que a família passava fome, já que Luiz Antônio recebia doações em comida, mas jogava fora para não ter que repassar para a família.

O vizinho Sebastião Gomes da Silva disse que conseguiu dar uma fruta para um dos filhos no dia em que a família foi resgatada . «A bichinha pegou a banana e comeu com casca e tudo. Ela estava com muita fome.»

Casa onde a família foi encontrada

Outra foto do interior da casa conde uma mulher e seus dois filhos eram mantidos em cárcere privado

