Justiça aceita que perito supervisione documentos de Trump

Entornointeligente.com /

A Justiça norte-americana aceitou esta segunda-feira que um especialista independente supervisione os documentos oficiais recuperados na residência do ex-presidente Donald Trump, no estado da Florida.

Relacionados eua. Trump põe em risco a democracia, alerta Biden

eua. Biden alerta para ameaças à democracia dos EUA pelo «extremismo» de Trump

internacional. Trump quer ser reconduzido como Presidente dos EUA ou agendar novas eleições

A juíza Aileen Cannon ordenou que esse perito seja responsável por analisar os bens apreendidos, gerir as alegações de privilégio executivo invocadas a esse respeito, fazer recomendações e avaliar os pedidos de devolução de bens.

O pedido de um especialista independente havia sido feito pelos advogados de defesa de Trump, que na última quinta-feira argumentaram que a sua nomeação daria «confiança» à investigação dos documentos oficiais que o ex-presidente mantinha na sua mansão na Florida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A decisão da magistrada, que confere uma pequena vitória à equipa de Trump, surgiu apesar das fortes objeções do Departamento de Justiça, que advogou não haver a necessidade de um especialista jurídico externo, em parte porque as autoridades já haviam concluído a revisão de documentos potencialmente privilegiados.

A juíza suspendeu ainda o uso dos documentos apreendidos pelo Departamento de Justiça para fins investigativos.

«O Tribunal está ciente de que as restrições a processos criminais são desfavoráveis, mas considera que essas circunstâncias sem precedentes exigem uma breve pausa para permitir uma revisão neutra de terceiros para garantir um processo justo com salvaguardas adequadas» , decidiu a magistrada, indicada para cargo quando Trump ainda era Presidente (2017-2021).

Os investigadores podem, no entanto, continuar a analisar os documentos «para efeitos de classificação e avaliações de segurança nacional», segundo a decisão da magistrada.

Os advogados de Trump argumentaram que um perito externo é necessário para garantir uma revisão independente dos registos feitos durante as buscas à mansão do republicano.

Tal revisão é necessária, segundo a equipa jurídica de Trump, para que informações pessoais ou documentos recuperados pelo FBI possam ser filtrados e devolvidos ao ex-presidente e para que documentos protegidos por privilégio também possam ser separados da restante investigação.

Em 08 de agosto, agentes do FBI revistaram a propriedade de Trump, em Mar-a-Lago, na Florida, removendo dezenas de caixas com documentos classificados, alguns não apenas marcados como ultrassecretos, mas também «informações compartimentadas confidenciais», de acordo com um relatório do que foi levado.

A operação do FBI foi motivada por possíveis violações de Trump da Lei de Registos Presidenciais, que exige que todos os ocupantes da Casa Branca devolvam documentos presidenciais assim que deixarem o cargo.

Os agentes que revistaram a mansão do republicano encontraram dezenas de pastas vazias marcadas como confidenciais.

O inventário não indica o motivo para as pastas estarem vazias ou o que poderá ter acontecido com os documentos em falta.

Embora o inventário não descreva nenhum dos documentos, mostra até que ponto informações classificadas – incluindo material ultrassecreto – foram mantidas em caixas e contentores misturados com jornais, revistas, roupas e outros itens pessoais.

O Departamento de Justiça norte-americano avaliou não haver nenhum espaço seguro na mansão de Trump capaz de guardar segredos tão sensíveis do Governo e abriu uma investigação criminal focada na retenção desses documentos.

Porém, destaca que os funcionários do Departamento de Justiça descreveram com preocupação o facto de as informações altamente confidenciais terem sido misturadas com itens pessoais do antigo chefe de Estado.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com