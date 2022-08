Juramentan al nuevo presidente del tribunal electoral de Brasil

Entornointeligente.com /

El brasileño, Alexandre de Moraes, asumió el martes la presidencia del Tribunal Superior Electoral de Brasil con la responsabilidad de coordinar y supervisar las elecciones de octubre próximo y sortear la crisis institucional que enfrenta ese país.

En su discurso de investidura, Moraes validó el sistema electoral de Brasil y el uso de las urnas electrónicas, uno de los elementos más criticados por el candidato Jair Bolsonaro y sus seguidores.

«Somos una de las mayores democracias del mundo en términos de voto popular, estando entre las cuatro mayores democracias del mundo», aseguró Moraes.

Ao tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando terá de conduzir as eleições gerais de 2022, o professor da FDUSP Alexandre de Moraes afirmou que a condução do processo eleitoral será firme e que o TSE será implacável no combate às notícias falsas. Siga↘️↙️ pic.twitter.com/w3SKJvGCO0

— Faculdade de Direito da USP (@de_usp) August 17, 2022 «Somos la única democracia del mundo que recopila y publica los resultados electorales el mismo día, con agilidad, seguridad, competencia y transparencia. Es un motivo de orgullo nacional», agregó.

Más adelante, afirmó que el acto de traspaso del mando electoral «simboliza el respeto a las instituciones como única vía de crecimiento y fortalecimiento de la República, y la fuerza de la democracia como único régimen político en el que todo el poder emana del pueblo y que debe ser ejercido para el bien del pueblo».

Después de asumir el mando, Alexandre de Moraes invistió a su vicepresidente, Ricardo Lewandowski, con la presencia de unos 2.000 invitados, entre los que había 22 gobernadores, parlamentarios y diplomáticos extranjeros.

La mesa de honor de la ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la República en funciones y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, el presidente del Tribunal Supremo Federal, Luiz Fux y el procurador general electoral, Augusto Aras.

Igualmente estuvo el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, el líder de la Cámara de Diputados, Arthur Lira y los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Candidato a la presidencia por el PT), José Sarney, Dilma Rousseff y Michel Temer.

Moraes no TSE �� #EleiçõesBdF

O ministro Alexandre de Moraes assumiu, na noite desta terça (16), a presidência do TSE, onde ficará até junho de 2024. Ele tem como vice Ricardo Lewandowski, que permanece no cargo até maio de 2023. https://t.co/hiHN2GpItk

Acompanhe o fio ⤵ pic.twitter.com/BMaImVCYJ2

— Brasil de Fato (@brasildefato) August 17, 2022 El TSE es un importante eslabón dentro del Poder Judicial en Brasil con la función de organizar todos los escalones del proceso electoral, supervisar la legalidad del alistamiento, las votaciones y el escrutinio de votos, para garantizar el respeto a la voluntad popular.

«Justicia Electoral no tolerará que milicias, personales o digitales, irrespeten la voluntad soberana del pueblo y atenten contra la democracia en Brasil», enfatizó el nuevo presidente del TSE cuando fue elegido el pasado 14 de junio.

