Junta paraliza orden ejecutiva sobre contratos

La directora ejecutiva de la Jun ta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez en la que solicita más información sobre la orden ejecutiva que emitió el pasado viernes y que exime a la Rama Ejecutiva de los procesos reglamentarios de contratación gubernamental. Mientras tanto, ordenó su paralización.

Jaresko expuso que “la orden ejecutiva está cubierta por la política” establecida por el ente fiscal porque, entre otras cosas, afecta el plan fiscal aprobado y el presupuesto, al tiempo que trastoca “el proceso de contratación pública”. Además, expone que, mediante esta exención, la orden ejecutiva puede ser contraria al requisito de Promesa de que se “mejore el control fiscal, la gobernanza, la rendición de cuentas y los controles internos”.

La directora del ente creado por la Ley Promesa se refiere a la Sección 204 del estatuto federal. Con esa sección, la JCF estableció una política a fin de evaluar todas las órdenes ejecutivas y reglamentos, entre otras disposiciones del Gobierno.

Detenida la orden ejecutiva

Jaresko indicó que la orden no cumple con la Ley Promesa, y le pidió a la gobernadora que no la implemente “hasta que la Junta de Supervisión (la) haya revisado… con la documentación solicitada y determine que no es incompatible con el plan fiscal”.

La orden número OE-2020-010 establece en su texto que su propósito es viabilizar y acelerar la recuperación de Puerto Rico ante la situación de los terremotos y tras la declaración de emergencia.

La orden exime a los contratistas y a cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública y/o entidad adscrita a la Rama Ejecutiva de cumplir con cualquier requisito por ley, reglamento, orden administrativa o directriz aplicable que regule los procesos de contratación gubernamental.

La directora ejecutiva advirtió a Vázquez que, una vez se entregue la información, se evaluará si dan paso o no a la implementación de la orden ejecutiva.

“Esperamos continuar trabajando juntos en beneficio de la gente de Puerto Rico”, concluyó Jaresko.

Desde el pasado 28 de diciembre de 2019 se han registrado un miles de terremotos, el más intenso de magnitud 6.4 el 7 de enero de 2020.

