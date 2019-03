Junta Nacional de Escrutinio 2019 se reúne con el cuerpo diplomático y se refiere a su mandato en las elecciones presidenciales

Entornointeligente.com / La Junta Nacional de Escrutinio 2019 , corporación electoral temporal autónoma que escruta los votos y proclama a quien resulte ganador al cargo de presidente/a de la República en las elecciones del próximo 5 de mayo , se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá para dar a conocer sus importantes funciones y su hoja de ruta. La reunión, un almuerzo en un hotel de la ciudad, contó con la presencia de representantes de las diversas misiones acreditadas en el país, encabezadas por el Nuncio Apostólico, Miroslaw Adamczyk , decano del cuerpo diplomático. Los invitados fueron recibidos por los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio 2019 , que preside la abogada Nivia Rossana Castrellón . El encuentro tuvo como propósito resaltar la singularidad del modelo electoral panameño a los representantes diplomáticos , a quienes les corresponde conocer e informar sobre las próximas elecciones generales a sus respectivas Cancillerías . VER TAMBIÉN: Rómulo Roux: ‘Habrá voto de castigo si inhabilitan a Ricardo Martinelli’ “El perfeccionamiento del sistema electoral panameño es evidente. La joya de la Corona es el mandato de escrutar y proclamar a los ganadores a cargos de elección popular por parte de la sociedad civil. Si hay algo de qué sentirse orgulloso como panameño es este prístino proceso en el que es la sociedad civil la responsable de resguardar la voluntad popular a través de las diversas juntas de escrutinio, siendo la más importante la que proclamará al próximo mandatario del país”, indicó Nivia Rossana Castrellón a los asistentes. Juramentada en noviembre del año pasado, la Junta Nacional de Escrutinio 2019 desarrolla una campaña de comunicación que resalta la autonomía del organismo electoral, compuesto íntegramente por ciudadanos independientes, no remunerados y sin afiliación política. La @JuntaNE2019 #eslaquecuenta , con el cuerpo diplomático acreditado en #Panamá #Elecciones2019 #votoinformado pic.twitter.com/xFMEyuEZqK — JuntaNE2019 (@JuntaNE2019) 26 de marzo de 2019 Su función principal, explicaron, es escrutar los votos para las nóminas presidenciales y proclamar a los ganadores, al igual que a los diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) . Designados por el Tribunal Electoral, los nueve miembros de la Junta Nacional de Escrutinio 2019 pasan también por el análisis del Comité de los partidos políticos. Según se informó a los invitados, la sede de la Junta Nacional de Escrutinio 2019 estará ubicada en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) . Desde que empiecen a sesionar, tras cerrarse las mesas de votación, su trabajo escrutador será público e ininterrumpido. El escrutinio será manual y no se dará por concluido y, por tanto, no se conocerán los resultados oficiales, hasta que no se reciban las cuarenta actas electorales del país, 39 circuitales y la del Registro de Electores Residentes en el Extranjero (RERE) . La Junta Nacional de Escrutinio 2019 invitó al cuerpo diplomático a visitar su sede y comprobar el funcionamiento del sistema de elección en la República de Panamá . #Gracias al Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá por acompañarnos en un almuerzo informativo sobre la misión y la hoja de ruta de la @JuntaNE2019 #eslaquecuenta #tuvotocuenta pic.twitter.com/c3BsxRrzsd — Nivia R Castrellón E (@NiviaRossana) 26 de marzo de 2019LINK ORIGINAL: Panamaamerica

