Junín: largas colas en local del Reniec para recoger DNI y evitar las multas por no votar

Son ciudadanos, hombres y mujeres incluso adultos mayores, que desde las tres de la madrugada, están haciendo fila desde las tres de la madrugada para recoger su DNI y poder sufragar este domingo sin problemas y evitar las multas. Cabe señalar que en total, 38,916 ciudadanos de la región Junín no han recogido su (DNI) los mismos que se encuentran en las oficinas del (Reniec) de acuerdo a información del ente registral. El reporte de TV Perú indicó que a pesar del frío, en momentos llegó a menos cinco grados bajo cero, las personas llegan desde zonas muy alejadas para tramitar o recoger su DNI y retornar lo más pronto a sus lugares de origen. Lea también: Elecciones 2022: más de 38,000 ciudadanos de región Junín no recogen su DNI Una señora de unos 40 años de edad pidió no solo que el Reniec amplie su horario de atención sino que realice un control en las filas porque hay gente que está vendiendo las colas perjudicando a los que vienen temprano. Se indicó que el Reniec recién abre sus puertas a las 8.45 de la mañana y debería ser antes porque hay ciudadanos que vienen desde muy lejos. El DNI es el documento indispensable para poder sufragar de lo contrario se les impondrá una multa ascendente a 92.00 soles si es un ciudadano que habita en un distrito no pobre. La escala también precisa que si el ciudadano habita en un distrito pobre la multa es de 46.00 soles pero si habita en un distrito de extrema pobreza es de S/23.00. En cuanto a los miembros de mesa y no asisten a cumplir con su deber ciudadano la multa es de 230.00 y, por negarse a conformar la mesa electoral, S/ 230.00. Despliegue de material electoral De otro lado se informó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral para los comicios de este domingo. El departamento de Junín cuenta con 998, 021 electores hábiles de acuerdo al Padrón Electoral definitivo elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En Junín son 24,507 jóvenes quienes se asumirán la mayoría de edad y sufragarán en estos comicios. Según el Padrón Electoral, en Junín, el distrito de San Pedro de Tunán, en la provincia de Jauja, cuenta con la menor población electoral con solo 631 votantes, mientras que el distrito de El Tambo, en la provincia de Huancayo, posee la mayor población electoral con 136,162 ciudadanos aptos para el sufragio. A nivel nacional, el Padrón Electoral comprende un total de 24 millones 760,062 ciudadanos aptos para elegir a sus autoridades regionales y municipales, de los cuales, 12 millones 308,901 (49.71 %) son hombres y 12 millones 451,008 (50.29 %) son mujeres. Asimismo, los jóvenes que están cumpliendo 18 años desde la fecha que se cerró el padrón (2 de octubre de 2021) hasta el día de los comicios, asciende a 578,856 (2.34 %) electores; y, los que votan por primera vez, son 867,808 (3.5 %) ciudadanos. (FIN) JCB/MAO Más en Andina: ?? Un nuevo periodo de nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad se registrará en la Sierra desde el viernes 30 de setiembre hasta el domingo 2 de octubre, informó @Senamhiperu , que alertó a más de 100 provincias de 14 regiones. https://t.co/tJHGFJ0bUN pic.twitter.com/xEw9uDwkTC

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 29, 2022 Publicado: 29/9/2022

