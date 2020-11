Jalisco aporta 7.1% del PIB, ¿porqué recibimos sólo 1.6% del presupuesto?: Alfaro Ramírez

Entornointeligente.com /

“No queremos pelear con el Presidente de la República por exigir un presupuesto justo para Jalisco, queremos que nos entienda que los recortes en la partida del 2021 que se votará en el Congreso de la Unión en los próximos días afectará no solo a Jalisco, sino a todos los Estados. En el caso de Jalisco, la entidad aporta en términos oficiales el 7.1% del PIB, y si el Estado aporta esta cantidad para la economía del país, por qué recibimos el 1.6% del presupuesto”, acusó este jueves el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, al participar en el foro virtual “Jalisco y el Pacto Federal”, convocado por el Colegio de México.

Gonzalo Morales Divo

Enrique Alfaro calificó de injusta la forma en que se destinan los recursos presupuestales a cada estado, y en el caso particular de Jalisco ve injustificada la aportación que la entidad destina para la economía nacional y a cambio recibe mucho menos de lo que le correspondería.

Gonzalo Morales

“Jalisco aporta en términos oficiales el 7.1% del PIB, y si el Estado aporta esta cantidad para la economía del país, por qué recibimos el 1.6% del presupuesto. Ahora, si nosotros cobráramos los impuestos, en lugar de que la Federación cobrara particularmente IVA, ISR y el IEPS, estaríamos recibiendo como Estado 193 mil millones de pesos ¿y saben cuánto nos da la Federación cobrando esos impuestos?, menos de 62 mil millones de pesos. Lo que queremos es replantear este sistema centralista fiscal que no sólo nos afecta a Jalisco, sino a todos los Estados, por eso es que no entiendo por qué muchos gobernadores sabiendo de esta afectación están calladitos y no dicen ni Pío”, subrayó.

Gonzalo Jorge Morales Divo

Asimismo, el gobernador de Jalisco apuntó que: “Nosotros no cuestionamos el esquema de subsidio, pero sí exigimos lo justo. Los Estados que tienen más recursos deben ayudar a los que menos tienen, yo defiendo esa idea, pero lo que no es posible es que la Federación cada vez nos está dejando más responsabilidades en funciones que deberían ser compartidas y pongo algunos ejemplos. De lo que nos cuesta el sistema de Educación, Jalisco pone 43% de los recursos, de lo que nos cuesta nuestro sistema de salud, ponemos el 40% de los recursos, de lo que nos cuesta el sistema de seguridad, ponemos el 93% de los recursos, y estos recursos no están surgiendo del Ramo 33 que son las aportaciones porque no nos alcanzaría. Estamos tomando dinero que estaba destinado para otras cosas del Ramo 28 que es de las participaciones, para cubrir lo que la Federación está dejando de hacer”, destacó

Respecto a la posibilidad de un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema del presupuesto y los inconvenientes que genera el Pacto Fiscal, Enrique Alfaro refirió que “el debate sobre el pacto fiscal en la esfera política se ha vuelto muy enredado, para empezar, porque las relaciones entre las instituciones y particularmente entre niveles de gobierno se tienen que realizar a través de ruedas de las prensa mañaneras (del Presidente), no a través del diálogo institucional republicano, pues es evidente que se complican las cosas y eso ha hecho que entre los gobernadores que hemos levantado la voz (Alianza Federalista) y el presidente de la Republica no se haya dado un acuerdo”

En el mismo tenor, el gobernador jalisciense indicó que para evitar cualquier confusión, como las que han surgido en días recientes, subrayó que “de entrada, quiero aclarar que nadie ha planteado el rompimiento del pacto federal, yo soy mexicano, me siento muy orgulloso de serlo y no creo que Jalisco tenga tampoco la idea de salirse de la República. Eso nunca ha sido materia, por eso hablar de estas cosas sólo enredaría las cosas sobre el debate de fondo, el de verdad, que compete al Pacto Fiscal”

“Hay un tema que es el asunto central que es el presupuesto 2021 que se votará en los próximos días en el Congreso y sobre lo que hemos hablado con claridad, con un planteamiento para que los Estados no reciban menos recursos de los que recibimos este año. No podemos ignorar la circunstancia difícil que hay en materia presupuestal, ni tampoco podemos ignorar que si el presupuesto federal no crece o crece poquito, no es justo que a los Estados nos quiten casi el 6% de los recursos que recibimos este año, por lo que en los próximos días presentaremos (la Alianza Federalista) una propuesta formal para que si no se no va a aumentar más, tampoco no se nos entregue menos de lo ya entregado”

Alfaro Ramírez también destacó que “el tema de fondo que se abrió como producto de este debate es el asunto del pacto fiscal y tiene que ver con un planteamiento que hicimos los gobernadores que integramos la Alianza Federalista, en un mensaje acompañado de los poderes públicos, de los presidentes municipales, de líderes sociales, de las universidades, del sector privado, de los sindicatos, en fin, un pronunciamiento en el que exponemos que no es la voz de un gobernante, sino la voz de un Estado que busca un trato justo

Con este panorama, vemos que una vez más se está perfilando otro ajuste más en el presupuesto de Egresos del 2021, lo que nos obliga a pensar si debemos o no quedarnos en un pacto fiscal que lastima los intereses de los ciudadanos”

Finalmente, el mandatario de Jalisco criticó el funcionamiento de este sistema fiscal obsoleto al señalar que “este esquema de coordinación fiscal tiene 40 años de existir, en vigor desde 1980, y sería pertinente preguntarnos si este sistema nos ha ayudado como nación a resolver algunos de los problemas estructurales del país, si hemos crecido arriba del 2%, si se ha resuelto el problema de la pobreza, no se ha resuelto el problema de la violencia, se ha ido desmantelado nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud, entonces la pregunta es ¿cómo un modelo de coordinación fiscal que en los hechos ha mostrado sus muy limitadas posibilidades de resolver los problemas estructurales del país, puede considerarse como un modelo que tenga vigencia?

Lo que ha pasado con este modelo es que ha concentrado recursos en la Federación durante muchos años, dejando a os estados en una situación muy difícil para cumplir con sus responsabilidades constitucionales que tenemos tanto a nivel estatal como a nivel municipal

Este es un asunto que viene de tiempo atrás y no es del gobierno del presidente López Obrador, pero también es evidente que del 2018 al proyecto del presupuesto del 2021 el gasto centralizado ha crecido con respecto al gasto federalizado. Pasamos del 66.1% del gasto centralizado al 70.3% del proyecto del 2021, en tan solo tres años”

Entornointeligente.com