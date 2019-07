Junior Firpo explica sus tuits anti-Messi de 2012 – AS.com

Entornointeligente.com /

Con apenas 15 años y con todo lo que significa esa temprana edad, Junior Firpo, ahora cerca de fichar por el Barça, tuiteó un par de barbaridades sobre Leo Messi . Le insultaba (“hijo de puta”) y le amenazaba metafóricamente: “Yo creo que de una patada te partía las piernas to loco”. El jugador nacido en la República Dominicana y criado en Málaga ha utilizado Mundo Deportivo para intentar limpiar su imagen.

Esto le cuenta al periodista Fernando Polo: “Es algo que no tiene importancia y que puedo explicar sin problema. Resulta que mi mejor amigo de entonces era del Barça y por tanto también era fanático de Messi porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo para picarle le decía cosas feas de Messi por Twitter. Eso es todo, cosas de niños . También de aquella época ha salido algún tuit mío en que decía alguna burrada de Julia, que entonces era mi novia y que ahora es mi mujer y la madre de mi hija. Son cosas que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional. Pero también digo que si por aquellos tuits alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas”.

Júnior Firpo Betis Defensa República Dominicana Estadísticas Ahora se deshace en elogios a Messi: “Es el mejor del mundo con diferencia, de eso no hay duda. Yo siempre lo digo cuando se habla del Balón de Oro: de entrada ya se lo tenían que dar a Messi y después crear un premio para el resto de mortales y a ver quién se lo merece más. Este año debe ganar otra vez el Balón de Oro”.

De su posible fichaje por el conjunto azulgrana, dijo: “Lo que no puedo negar es que es un honor y un orgullo que se me asocie con el Barcelona, que es un gran club y tiene un equipazo. Yo ahora estoy a tope en el Betis y lo que tenga que pasar, pasará” . Y alabó a Jordi Alba: “Para mí Jordi es el mejor lateral izquierdo del mundo, un jugadorazo capaz de defender y de atacar también con muchísimo peligro. Si algún día juego con él, aparte de competir con él seguro que aprendo mucho a su lado”.

