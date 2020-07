Junho de 2020 foi o mais quente já registrado em série histórica da UE

Entornointeligente.com /

BRUXELAS — O mês de junho de 2020 foi o mais quente registrado no mundo, empatado com junho de 2019, anunciou nesta terça-feira o Programa Copernicus da União Europeia (UE) sobre mudanças climáticas, que destaca a persistência de anomalias preocupantes e incêndios na Sibéria.

“Junho de 2020 está empatado com junho de 2019 como o mês de junho mais quente desde que existem registros, 0,53°C acima da média do período 1981-2010”, anunciou o Copernicus em um comunicado.

O mês de maio também registrou recorde, na avaliação do programa da UE. O serviço europeu chamou atenção para o que chamoud e “calor excepcional” na Sibéria Ártica. A temperatura média na região ficou até 10°C acima do que é considerado normal para junho.

Em 20 de junho, durante uma hora, uma temperatura de 37°C foi registrada na Sibéria oriental, um recorde dentro do círculo do Ártico, de acordo com o Programa Copernicus. Na mesma data, na mesma região, a estação da cidade russa de Verkhoiansk registrou temperatura máxima de 38°C, um possível recorde de calor para o Ártico que está em processo de verificação pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O Corpernicus destacou que as temperaturas “excepcionais” estão relacionadas com diversos fatores que interagem entre si, especialmente o regime de ventos e a cobertura de neve muito reduzida. Além do mês de junho, a agência insiste sobre um período de vários meses consecutivos de temperaturas muito elevadas em algumas regiões da Sibéria, desde dezembro.

PUBLICIDADE — O que é preocupante é que o Ártico aquece mais rápido que o resto do mundo — afirmou Carlo Buontempo, diretor do programa europeu. — É pouco habitual que a Sibéria Ocidental tenha registrado temperatura mais elevadas que o normal durante tanto tempo no inverno e na primavera. E as temperaturas excepcionalmente elevadas na Siberia ártica em junho também são preocupantes.

O programa europeu também constatou um aumento do número de incêndios e da intensidade dos mesmos no extremo nordeste da Sibéria, e em menor medida no Alasca e no Yukon canadense.

— O que é notável com estes incêndios na Sibéria é que são parecidos com o do ano passado no mesmo período, no que diz respeito à região afetada e extensão — destaca o analista Mark Parrington.

Recorde em 2019 De acordo com o Copernicus, os incêndios já provocaram a emissão de 59 megatoneladas de CO 2 na atmosfera, contra 53 megatoneladas em junho de 2019. O ano de 2019 já foi considerado “muito excepcional”, destacou Mark Parrington, que teme uma atividade “intensa” nas próximas semanas devido a temperaturas e solos menos úmidos que o normal.

Em consequência do aquecimento global, o planeta já ganhou mais de 1°C desde a era pré-industrial, o que provoca muitos eventos meteorológicos extremos como as ondas de calor, secas ou inundações. O ano de 2019 foi o segundo mais quente no planeta , depois de 2016, e especialistas acreditam que a temperatura mundial deve superar um novo recorde no próximo período quinquenal (2020-2024).

PUBLICIDADE Não é o primeiro recorde atingido no ano de 2020. As temperaturas registradas no mundo em janeiro foram as maiores desde o início da série histórica, em 1981. No mundo, os números ultrapassaram o pico de janeiro de 2016, até então o janeiro mais quente já registrado pelo Copernicus, em 0.03ºC. Em comparação com a média histórica, que compreende o período entre 1981 e 2010, a diferença foi de 0.77ºC.

