Julio Ygarza asegura que el Estado y las Fanb violan constantemente los derechos fundamentales de los indígenas

El dirigente indígena dencució los asesinatos de varios líderes sociales en amazonas y Bolívar y exigió al Ministerio Público ordenar su investigación

Para el dirigente político del estado Amazonas, Julio Ygarza, «hoy más que nunca se violan los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, por parte del Estado y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

Lamentó que las Fanb y Nicolás Maduro pisotean las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, «que establecen el resguardo, respeto de los territorios y derechos humanos de los pueblos indígenas».

«Es triste ver lo que tanto les costó a los constituyentes indígenas introducir en la Constitución de la República y que hoy Nicolás Maduro y las FAN lo pisotean y borran del alma de la Carta Magna», denunció el diputado electo en la Asamblea Nacional de 2020.

Recordó que han pasado cuatro meses de la masacre de Parima B, en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas y «no hay juicio, ni responsables. Así mismo, a un mes del asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo Arana, tampoco hay respuestas de los organismos de justicia».

Buscar a los culpables

«Para ambos casos fueron designados fiscales del Ministerio Público con competencia nacional y no hay resultados, porque eso es solo parte del teatro de Nicolas Maduro, para decir que se imparte justicia, cuando sabemos que para los indígenas, no hay justicia, no les importa, en sus territorios no hay ley y por eso los matan cuando se atreven hacer justos reclamos y protestar», detalló.

También se refirió a la muerte del indígena Sabina Romero y a las muertes de líderes indígenas en la Gran Sabana «quienes fueron asesinados por defender sus territorios, su gente, usos, sus costumbres, porque están ubicados en sitios estratégicos donde hay oro, diamantes, y otras riquezas naturales».

Manifestó que los pueblos indígenas y sus representantes en la Asamblea Nacional legítima «siguen luchando por la democracia, la demarcación de los territorios indígenas, la libertad y la justicia de todos aquellos indígenas que han sido asesinados injustamente, producto de ambiciones y desprecio de este régimen».

«Hoy más que nunca Amazonas y Venezuela se levantan en defensa de nuestros derechos constitucionales. Honramos la memoria y la lucha de todos estos grandes líderes que han muerto defendiendo lo que son sus derechos ancestrales y constitucionales», afirmó.

