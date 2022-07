Julio Iglesias estaría en silla de ruedas: ¿qué se sabe de su estado de salud?

Entornointeligente.com /

Julio Iglesias , el famoso cantante e intérprete de ‘Me olvidé a vivir’ se encontraría enfermo, tanto así que hasta estaría en silla de ruedas , según medios internacionales.

Lo que se sabe hasta el momento es que, un amigo cercano, el Puma Rodríguez a Iglesias fue a visitarlo a su casa en Miami, Estados Unidos.

Un periodista indicó que la reunión entre ellos fue para un producto musical que estaría en preparación.

El programa ‘Argenzuela’ del canal C5N aseguró que Iglesias vive de su imagen y no quiere que lo vean de esa manera.

Sin embargo, su familia no ha comentado nada al respecto ni ha desmentido los rumores del estado de salud del español.

Captura de pantalla Julio Iglesias y el Puma Rodríguez MEMES DE JULIO SOBRE EL MES CON SU NOMBRE Cuando llega el séptimo mes del año los memes no se escapan, dado que, Julio Iglesias lleva el mismo nombre.

Frente a esto, en el 2015, el cantante concedió una entrevista con el medio Hola.com donde habló de los memes . Allí afirmó que esto le parecía muy «simpático» y aseguró que sus amigos también se unían a la tendencia y le enviaron unos cuantos y se «murió» de la risa.

«No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre «, dijo en ese entonces el cantante.

«Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, estoy encantado de la vida», comentó el artista.

