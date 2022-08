Julio César La Cruz a segunda pelea profesional

Entornointeligente.com /

Ya se conoce el nuevo rival del doble monarca olímpico y pentacampeón mundial Julio César La Cruz, en su segunda pelea dentro del boxeo profesional, tras la incursión de los Domadores de Cuba en dichos circuitos.

El capitán de la escuadra cubana se medirá este domingo ante Juan Rodolfo Súarez, en pleito pactado a ocho saltos en Buenos Aires. De acuerdo con Jit, los organizadores informaron que el cambio responde al interés de asignar un contrario de más rango a La Cruz, pues Juárez muestra positivo saldo de 20 éxitos (14 nocauts) y siete reveses, que deja detrás el 6-8-1 de Maximiliano Corzo (rival anteriormente anunciado).

La primera participación del titular de Tokio-2020 fue durante el debut de Cuba el pasado mayo ante púgiles de México y uno de Colombia. En aquella ocasión los cubanos se impusieron seis victorias por ningún revés, incluido el nocaut de La Cruz.

Por otra parte, trascendió que Yoenlis Hernández volverá al ring el venidero 2 de septiembre cuando enfrente al mexicano Oziel Emmanuel Santoyo (13-2-1), en la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán.

En declaraciones a Jit, Hernández dijo que «estamos trabajando en función de las características de este boxeo y del contrario, enfocados en menos movimientos y la efectividad del golpeo. La preparación va bien, me siento en forma, he visto algunas de sus peleas para identificar sus «trucos» y no hay otra opción que la victoria».

