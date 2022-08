Julio César Arreaza B.: Petro encarna el desastre

Entornointeligente.com /

Se abrió el paraguas para igualar la baja de terroristas con los crimines de soldados y policías. Se desvela el pacto de impunidad con las mafias. Ya se muestran acomodos en los pusilánimes cohabitadores que asumen el cambio, porque ya no se puede hacer nada y así se vacían de las ganas de luchar. La senadora María Fernanda Cabal, tempranamente, comprende la farsa y asume la oposición frontal.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Lamentablemente son muchos los que abonan poco a la razón y la comprensión. Más allá del espectáculo hay una realidad, la capacidad para observar la realidad sin tutela hay que fortalecerla.

Es imperativo volver a la centralidad de la verdad como fundamento de la política.

No perdamos el foco en el «ser» que nos humaniza. Tener claro a que dedicamos nuestros pensamientos, en que invertimos nuestros esfuerzos y en que se basa nuestra vida. Estamos dispuestos a hacer el camino hasta el final, al servicio del proyecto republicano con fidelidad.

Lo que no es para la libertad no sirve para Venezuela. La esperanza no debe morir, somos más que ellos.

Nota: En las primeras horas de este infausto tiempo cuando se estaba conformando y organizando la oposición contra esta ignominia saqueadora del pasado, presente y futuro, en una reunión me tocó sentarme al lado de Vasco Da Costa. Me impresionó por su pensamiento y verbo claros contra esta felonía irracional. Una valentía única es su testimonio. Sufrió cárceles injustas a lo largo de dos décadas. Permaneció un año encerrado en una celda de castigo, que asemejaba una alcantarilla, construida bajo tierra, sin puertas ni ventanas cuyas dimensiones eran aproximadamente 2 x 2.

¡Libertad para Javier Tarazona y Emilio Negrín! ¡No más prisioneros políticos, torturados, asesinados ni exiliados!

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com