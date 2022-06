Julio Castellanos: Manifestaciones y contramanifestaciones

Entornointeligente.com /

En esto no hay valoración sobre si se está o no de acuerdo con lo expresado por los manifestantes, puede que defiendan ideas impresentables, sean terraplanistas o fanáticos del fenómeno OVNI, el asunto es que como ciudadanos tienen derecho a expresar sus ideas pacíficamente y a viva voz. Supongamos que la manifestación sea antigubernamental, es decir, pida la dimisión del gobierno, elecciones adelantadas o califique al jefe de estado como criminal. Pues también los manifestantes gozan de todas las garantías para efectuar su acto de protesta.

Esto puede parecer utópico para los venezolanos cuando organizaciones no gubernamentales como PROVEA contabilizan por miles las ejecuciones extrajudiciales en el país y cuando un acto en recuerdo de un joven manifestante caído en 2017 termina con la detención arbitraria de los organizadores del acto conmemorativo. Hace poco Juan Guaidó fue víctima de contra manifestantes pero protegerlo, salvaguardar a sus colaboradores y simpatizantes, procesar judicialmente a quienes amenazaron su integridad física, depende de los pareceres y ánimos de los cuerpos de seguridad más que de lo que dictaminan nuestras leyes.

Pasar la página a nuestro largo, pesado y agotador pasado de infértil conflictividad política no es posible prohibiendo el recuerdo y promoviendo el olvido bajo una espesa capa de impunidad, al contrario, debe existir un camino claro de 1) establecimiento de la verdad histórica, 2) reparación moral, material y financiera a las víctimas y 3) garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos. La protección del Estado no puede ser para unos si y para otros no, debe respetarse a la persona humana por encima de cualquier otra consideración, solo así podríamos construir sociedades pacíficas que se parezcan a aquellas del primer mundo democrático que tanto admiramos.

