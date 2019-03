Julián García: Caricaturista… siempre

Entornointeligente.com / A sus 89 años de edad, el artista gráfico Julián García siente que no debe guardarse nada y lanza sus verdades con la garantía que solo le brinda su lúcida memoria (“per quer decir la verdacita es requetegüeno par alma”, como dirían sus personajes montuvios). Así nos lanza una bomba en la entrevista: “El primer Juan Pueblo no fue creado por (Virgilio Jaime) Salinas, sino por Valenzuela. Eso me lo dijo (Miguel Ángel) Gómez. ¡Me lo contó Gómez!”. Esa esa su “verdarcita”, que guarda entre los recuerdos que se atreve a lanzar de manera orgánica, muy natural, tal como lo es respirar.

Sin embargo, no tiene pruebas de ese dato, pero se conforma con decirlo como una voz autorizada por ser uno de los protagonistas del arte gráfico guayaquileño, principalmente en los años 60, 70 y 80, cuando publicaba sus trabajos en diversos diarios del país.

¿Qué tan imprudente puede ser este artista al comentar algo quizás considerado inapropiado? García simplemente parece haber dejado atrás los filtros y disfraces que solemos manejar las personas al hablar, para expresarse con palabras que al principio tal vez pueden sonar violentas, pero que reposan calmas en los años blancos de la vejez. Así incluso puede equivocarse, y equivocarse en grande, pero su corazón no mentirá a propósito.

¿Y dónde se metió? Para escuchar a Julián García, primero debíamos localizarlo. No teníamos ni su dirección ni su teléfono, solo las indicaciones que nos brindó gentilmente el pintor Jorge Velarde, uno de sus admiradores como artista, quien había visitado su hogar hace unos seis años para comprar algunos de sus trabajos. “Posiblemente no tengamos éxito”, me decía Velarde mientras nos acercábamos en vehículo a la zona que recordaba, ya que no era seguro que podamos hallar su domicilio, además de que existía la posibilidad de que a sus casi 90 años de edad Julián García no estuviera en condiciones de salud para brindarnos una entrevista.

Pero los giros del volante y la suerte nos permitieron llegar a Alejo Lascano 607 y Lorenzo de Garaycoa, en el primer piso alto de un edificio levantado frente a un mural que el artista Cristian Intriago le pintó como un homenaje. Ese mural fue decisivo para localizar a este caricaturista que felizmente observamos en buena salud y dispuesto a contar parte de su historia.

Artista del básquet Recién graduadito del colegio, Julián García era un muchacho larguirucho que se había dedicado a aprender carpintería en el taller que su papá tenía en la calle Escobedo, entre 9 de Octubre y P. Icaza. Pero la mayor pasión de sus años mozos estaba en el básquet, aupado por sus casi 1,80 de estatura, por lo cual aceptó reforzar el equipo del Instituto de Higiene que participó en una ronda de partidos en la provincia de Los Ríos.

“(Me invitaron) porque yo más o menos sí jugaba y era un poco más alto que ese poco de pendejos y patuchos”, comenta con un tono bromista. Allí comenzó a recorrer haciendas que le permitieron tener su primera mirada del montuvio para reconocerlo en su vestimenta, su manera de hablar y sus necesidades. “El montuvio viene con todo eso”.

Bajo ese acercamiento nació, años después, Don Jacinto, personaje destacado de las caricaturas que García publicó durante 21 años en el diario EL UNIVERSO y que forma parte del legado que ha establecido este artista gráfico considerado uno de los pioneros y más relevantes personajes de este arte en Guayaquil. García también comenzó observando a otros, como a los caricaturistas Gómez y Salinas, quienes, a su vez, dice García, se formaron en buena parte al analizar las caricaturas de las revistas francesas que llegaban a Guayaquil, además de los personajes de Disney, como Mickey Mouse.

Así un artista gráfico se autocapacitaba en esos tiempos, indica, tras lo cual con voz firme define la diferencia entre dibujo y caricatura: dibujo sale de los trazos del artista en reemplazo de la máquina fotográfica, mientras que la caricatura realiza variantes a la realidad… a los personajes retratados. El buen caricaturista “no obedece a ningún patrón”, enfatiza, con lo cual debe buscar su propio estilo de caricatura.

Esas fueron parte de las enseñanzas de García como profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (Facso), en donde dictó clases de caricatura, diagramación, diseño gráfico y comunicación popular, entre otras materias, durante 30 años. Se jubiló en el 2009.

Ganador de disgustos Sus memorias lo llevan a mencionar que dibujaba desde muchacho, atreviéndose a enviar sus trabajos a una revista independiente de Gómez, quien se convertiría en su buen amigo cuando años después ingresó a trabajar en EL UNIVERSO. Cuando Gómez se retiró, Luis Peñaherrera (Robin) lo reemplazó en la caricatura política, mientras que García se ocupó de la relacionada con deportes y otros misceláneos.

También se dedicó a elaborar una columna semanal publicada cada miércoles con cuentos montuvios, junto con las caricaturas de Don Jacinto, personaje lleno de la ingenuidad y complicaciones atribuidas a la gente del campo, pero con honestas ambiciones para dejar de estar “fregao”. En esos espacios también incluía su mirada sobre la cultura de Esmeraldas, ya que recorrió esa provincia por mucho tiempo.

Tales coberturas lo formaron como comunicador, pero también le ganaron enemigos. Una vez escribió sobre un famoso jugador de fútbol que vendía las entradas al estadio que le daban de cortesía. “Se enojó conmigo. Yo le respondí que escribía lo que sabía que era verdad”. También conoció la resistencia de las haciendas que no querían revelar su verdadera producción, ya que eso les habría provocado pagar mayores impuestos. “¡Se enojaban!”, dice Julián, casado con Odalia Rugel desde hace 62 años y con quien tiene seis hijos.

El periodismo es una profesión que genera enemigos, especialmente de la clase que maneja el poder. Pero García siempre sintió firme su vocación por contar aquello que consideraba relevante. Eran tiempos en que él apoyaba la idea de publicar periódicos con menos textos y muchas más imágenes, lo cual no pudo concretar en los diversos medios en los cuales laboró, pero que hizo posible a través de sus denominados videolibros. Son hojas anilladas con historias cortas escritas e ilustradas por él mismo, que imprime en ediciones muy limitadas.

Los cajones y repisas de su habitación están repletos de esos videolibros en los cuales cuenta, por ejemplo, la historia de cómo creó al personaje Guachito de la entonces Lotería de Guayaquil (hoy Lotería Nacional) o de cómo el esmeraldeño Eugenio Palma cautivaba con su marimba (una de sus historias favoritas). Y a todo eso suma docenas de cuentos montuvios. Además, en los muros lucen pegados con cinta adhesiva las caricaturas de personajes como el papa Juan Pablo II, Eugenio Espejo y el ciclista carchense Richard Carapaz, quien el año pasado tuvo una destacada participación en el Giro de Italia.

Julián García sigue dibujando cada día, lo hace en el añejo escritorio de madera que descansa junto a su cama, al lado de una ventana que le regala luz natural. “Me levanto cada día y veo las noticias”. Y así también de su mano se siguen asomando las historias, cada mañana, cada tarde, cada noche, para acumular sus figuras sobre el escritorio, sin remuneración por ello.

Sigue trabajando porque aún tiene fuerza en sus manos… porque aún es caricaturista. (M. P.)

Nota: Julián García se encuentra vendiendo sus dibujos y videolibros, con precios que van desde los $ 5. También elabora caricaturas personales. Las personas que deseen tener un trabajo original de este artista pueden llamarlo al 230-1682. Además está dispuesto a brindar clases particulares a talentos que deseen desarrollarse en el dibujo y la caricatura.

LINK ORIGINAL: El Universo

