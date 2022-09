Julián Espinosa, el bombero nominado en los Premios Panamá en Positivo 2022

Entornointeligente.com /

Dejó su sueño de ser cantante por convertirse en un bombero y hoy, además, ayuda a familias de comunidades humildes en su natal Coclé. Su tenacidad, perseverancia y labor altruista lo hicieron merecedor de una nominación en los Premios Panamá en Positivo 2022, en la Categoría Juventud en Positivo. Él es el bombero Julián Espinosa, con siete años de servicio en la institución.

Actualmente, labora en la Dirección Nacional de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP). Está asignado a la Estación José María Tejada, en El Valle de Antón, provincia del Coclé.

Su decisión, perseverancia y amor al prójimo nos mueve a compartir su historia de vida. Julián tenía el sueño de ser cantante y se encaminó. Estudió música, piano y arte en el Instituto Nacional de Cultura (INAC), sede de Penonomé, provincia de Coclé. Sin embargo, sus sueños y expectativas cambiaron con el tiempo. Un día le dijo a su mamá que anhelaba ser un bombero.

Determinado, Julián contactó a un tío bombero, quien laboraba en la Estación Ricardo Arango. El mayor Mauro Carrasquilla le orientó sobre lo que debía hacer para ingresar. Tomó la decisión, agarró su maleta y 100.00 balboas y viajó a la ciudad capital.

Recordó muy entusiasmado que, al llegar a la Estación Ricardo Arango, en el corregimiento de Calidonia, lo recibió el coronel Cecilio Calenguer.

«Me dieron una cama y un casillero. Desde ese momento, 3 de agosto de 2015, crecí y todo lo que sé de bomberos, lo aprendí allí», relató.

En aquel entonces, tenía 21 años, hizo los entrenamientos, que terminó satisfactoriamente, nueve meses después. Regresó a su pueblo, después de cumplir la promesa hecha a su madre: ser bombero. «Cuando mi mamá me vio con el uniforme, dijo hijo lo lograste». Espinosa está nominado en los Premios Panamá en Positivo 2022, en la Categoría Juventud en Positivo. Con una sonrisa, compartió la emoción que siente. «Es una experiencia única, no me lo esperaba, recibí la noticia en el cuartel», contó.

Los «Premios Panamá en Positivo» surgieron en el año 2015 con la misión de enaltecer y reconocer a aquellas personas emprendedoras, empresas u organizaciones que destacan por su talento al servicio de nuestras comunidades.

Y es que el bombero Espinosa, durante la pandemia, vio la necesidad de ayudar a familias de escasos recursos y, junto a su hija Sofia Victoria, de 6 años, inició un proyecto de ayuda. Para ello, invirtió sus ahorros en la compra de alimentos y preparó bolsas de comidas, que luego entregó a niños y residentes de comunidades coclesanas de escasos recursos.

Es una actividad que hacen dos veces al mes, en la que le acompaña su hija Sofia Victoria. Los Zules, San Miguel, Buena Vista en La Pintada y Chagres, en la ribera del Canal de Panamá, son las comunidades beneficiadas con la labor encomiable de Espinosa.

